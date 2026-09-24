Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

Le Real Madrid s'intéresse à Lennart Karl, l'un des jeunes talents du Bayern Munich. À 18 ans, le milieu offensif allemand, très apprécié par Vincent Kompany, pourrait bientôt recevoir une offre de prolongation. Mais le club espagnol surveille de près sa situation.

Lennart Karl est en train de se faire une place au Bayern Munich. À 18 ans, le milieu offensif allemand profite de la confiance de Vincent Kompany pour montrer toute l’étendue de son talent. Le Real Madrid s’intéresse de près au jeune Allemand.

Un enfant du club

Formé au Bayern Munich, Karl a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 40 rencontres la saison passée, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui montrent la place qu’il a prise dans l'équipe bavaroise. Le jeune joueur compte trois sélections avec l'Allemagne et sa valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Le club madrilène serait intéressé

Selon le journaliste de BILD Christian Falk, le Real Madrid surveille attentivement la situation de Karl. Le club espagnol souhaite savoir si le jeune Allemand prolongera son contrat avec le Bayern. Pour l'instant, aucune négociation concrète n'a été engagée. Les dirigeants madrilènes préfèrent observer l'évolution du dossier avant d'envisager une éventuelle offensive.

Le Real Madrid, un rêve pour Lennart Karl

L'intérêt du Real pourrait séduire le principal intéressé. En janvier dernier, lors d'une rencontre avec des supporters du Bayern, Karl avait reconnu que le Real Madrid était son club de rêve et qu'il souhaitait jouer un jour. Une déclaration qui prend une autre dimension, même si rien n'indique que le milieu offensif envisage de quitter Munich.



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Le Bayern n'entend pas laisser partir facilement son jeune talent. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Karl fait partie des joueurs sur lesquels le club allemand souhaite construire son avenir. Une prolongation pourrait être envisagée prochainement. Kompany compte sur le milieu offensif et le Real Madrid attend de voir quelle direction prendra sa carrière.