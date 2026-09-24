Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes"

Lucas Noubi, sélectionné pour évoluer avec les Diablotins U21 lors de cette trêve internationale, a été interrogé par RTL Sports sur son ancien club, le Standard de Liège, et son ancien coéquipier Nathan Ngoy. Le joueur du Deportivo La Corogne n'oublie évidemment pas les Rouches. Celui qui a fait une très grosse partie de sa formation à Liège surveille encore ce qu'il se passe au club avec un œil attentif.

Le natif de Mouscron évolue désormais en Liga au Deportivo La Corogne. Depuis le début de saison, Lucas Noubi a pris part à cinq rencontres, les cinq premières. Le joueur de 21 ans est cependant ensuite resté sur le banc lors des deux derniers matchs de championnat. Lors du précédent exercice, il évoluait en La Liga 2 et grâce à la montée de son équipe, il a désormais l'occasion de découvrir l'un des cinq plus grands championnats européens.

Il avait quitté le Standard à l'été 2025 pour rejoindre la formation espagnole. Avec l'équipe première du club liégeois, il compte un total de 45 apparitions. Ce club où il a été formé reste ainsi dans son cœur : "Dès que je peux, je regarde. Matthieu Epolo, un grand ami à moi, y joue, c’est le capitaine. Je regarde aussi Marlon Fossey. Ce sont des gens avec qui j’ai joué. Ça me fait plaisir de les regarder."

"C'est un club de cœur. Je ne vais jamais oublier d’où je viens et qui m’a donné la chance de pouvoir disputer mes premières minutes professionnelles", a-t-il ajouté au micro de RTL Sports.

Nathan Ngoy, un exemple à suivre pour Lucas Noubi

L'un de ses amis qui évoluait au Standard et qui est désormais au LOSC est parvenu à se faire une place chez les Diables Rouges. Il s'agit de Nathan Ngoy. Un modèle pour le jeune défenseur de 21 ans ? "C’est un ami. Il est là actuellement. On se voit tous les soirs, on parle, on discute. Je suis très content du parcours qu’il est en train de faire et qu’il va continuer de faire. Et forcément, c'est un exemple à suivre pour les jeunes."

Nathan Ngoy avait quitté le Standard de Liège à l'été 2025, tout comme Lucas Noubi. Le Diable Rouge avait signé au LOSC, club où il évolue toujours aujourd'hui. Depuis sa signature chez les Dogues, le natif de Bruxelles ne cesse de progresser. Il compte déjà 44 matchs sous les couleurs lilloises.

Un rôle important avec les Diables Rouges

Ses bonnes prestations avec Lille lui ont permis de jouer un rôle important en Coupe du monde avec la Belgique. L'ancien joueur du Standard de Liège a été aligné à quatre reprises en tant que titulaire, réalisant de très bonnes prestations.



Le petit point noir de son Mondial restera le carton rouge reçu face à l'Iran, qui l'avait contraint de rester en tribune face à la Nouvelle-Zélande, mais qui avait évidemment aussi pénalisé la Belgique contre l'Iran, match où les Diables Rouges avaient été tenus en échec (0-0).