OFFICIEL : un ex-coéquipier de Thibaut Courtois retrouve enfin un club après la fin de son aventure au Real

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : un ex-coéquipier de Thibaut Courtois retrouve enfin un club après la fin de son aventure au Real
Photo: © photonews
Deviens fan de Udinese! 14

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid l'été dernier, David Alaba a trouvé un nouveau défi. L'Autrichien rejoint l'Udinese. Le club italien a annoncé la nouvelle ce jeudi en début d'après-midi. Le défenseur de 34 ans a signé un contrat jusqu'en fin de saison.

"Joueur doté d'une qualité technique exceptionnelle, d'un grand leadership et d'une remarquable polyvalence tactique, Alaba arrive à Udine après une carrière passée au plus haut niveau du football mondial", écrit l'Udinese dans un communiqué.

Une dernière saison compliquée au Real Madrid

David Alaba n'a plus joué en match officiel depuis la Coupe du monde 2026, où il a pris part à quatre matchs avec l'Autriche. La saison dernière, il a peu joué avec le Real Madrid, disputant seulement 16 rencontres toutes compétitions confondues. Il n'entrait pas vraiment dans les plans du club madrilène, ce qui a ainsi conduit à une non-prolongation de contrat.

David Alaba avait rejoint le Real Madrid après un passage au Bayern à l'été 2021. Il a quitté la formation espagnole avec 132 matchs à son actif, cinq buts inscrits et neuf assists délivrés. Mais il a surtout remporté 11 trophées avec notamment deux Ligues des Champions (2022, 2024) et deux championnats d'Espagne (2022, 2024).

"Je ne viens certainement pas ici pour terminer ma carrière"

Il est désormais prêt pour son nouveau défi : "J'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai beaucoup gagné au cours de ma carrière, mais une chose n'a pas changé : je veux encore gagner. Je veux encore être compétitif. Et je veux encore accomplir quelque chose de spécial. C'est cette mentalité que j'apporte à l'Udinese."

"L'entraîneur m'a très clairement expliqué le rôle qu'il envisage pour moi et ce qu'il souhaite que nous accomplissions ensemble. Je veux évidemment apporter mon expérience dans le vestiaire, prendre mes responsabilités et aider autant que possible, en particulier les joueurs les plus jeunes."

"Je ne viens pas uniquement pour être le joueur expérimenté de l'équipe et je ne viens certainement pas ici pour terminer ma carrière. Je suis encore bien trop ambitieux pour cela et je crois toujours énormément en ce que je peux apporter sur le terrain. Je veux continuer à me dépasser, évoluer au plus haut niveau en Serie A semaine après semaine et accomplir quelque chose. Je suis très enthousiaste à l'idée de relever ce défi et j'ai encore beaucoup de choses à me prouver", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Udinese
David Alaba

Plus de news

Départ surprise : le bras droit de Vincent Euvrard quitte le Standard pour le Pays Noir

Départ surprise : le bras droit de Vincent Euvrard quitte le Standard pour le Pays Noir

18:20
"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

17:40
Une mauvaise nouvelle pour le RFC Liège ? Plusieurs joueurs sont partis rejoindre leur équipe nationale

Une mauvaise nouvelle pour le RFC Liège ? Plusieurs joueurs sont partis rejoindre leur équipe nationale

17:00
Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ? Analyse

Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ?

16:10
🎥 La Belgique U19 partage l'enjeu avec les Pays-Bas : un joueur d'Anderlecht buteur

🎥 La Belgique U19 partage l'enjeu avec les Pays-Bas : un joueur d'Anderlecht buteur

15:29
1
Une géante marque belge va remplacer Heineken en Ligue des Champions

Une géante marque belge va remplacer Heineken en Ligue des Champions

14:30
Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

13:52
Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes"

Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes"

13:10
1
Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique

Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique

12:30
La Gantoise, réelle candidate au titre ? "Il y a plus de feu dans le vestiaire que l'an dernier" Analyse

La Gantoise, réelle candidate au titre ? "Il y a plus de feu dans le vestiaire que l'an dernier"

11:40
Arrivé cet été, Jesper Fredberg vit des débuts difficiles à la Sampdoria

Arrivé cet été, Jesper Fredberg vit des débuts difficiles à la Sampdoria

11:00
Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

10:30
Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début"

Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début"

10:00
1
Voici où et comment suivre Italie - Belgique en Ligue des Nations

Voici où et comment suivre Italie - Belgique en Ligue des Nations

09:30
Forfait d'un titulaire et changement en Equipe de France avant le début de la Ligue des Nations

Forfait d'un titulaire et changement en Equipe de France avant le début de la Ligue des Nations

09:00
Le Liégeois Marsoni Sambu devient international et va défier Mo' Salah : "Un encore plus beau cadeau" Interview

Le Liégeois Marsoni Sambu devient international et va défier Mo' Salah : "Un encore plus beau cadeau"

08:30
Les Diablotins ont un message fort à envoyer ce jeudi soir

Les Diablotins ont un message fort à envoyer ce jeudi soir

08:00
Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"

Vincent Kompany de retour au BX Brussels : "12 millions investis, sans perspective de retour financier"

07:30
Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

Le Real Madrid menace les plans de Kompany : le Bayern Munich pourrait perdre l'un de ses grands talents

07:00
Le Club de Bruges a des vues sur un Espagnol : plusieurs clubs de Liga en concurrence avec les Brugeois

Le Club de Bruges a des vues sur un Espagnol : plusieurs clubs de Liga en concurrence avec les Brugeois

06:30
Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

Christian Eriksen met fin à son contrat avec Wolfsbourg : le Danois a pris sa décision

23:00
La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

La Croky Cup approche pour les clubs de Pro League : le calendrier réserve une nouveauté aux supporters

22:32
"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

"Ça m'a manqué, j'aurai une motivation en plus" : Nathan Ngoy impatient de rejouer à Sclessin

22:07
Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

Flop à Anderlecht, appelé avec l'Italie : il va affronter les Diables rouges en Ligue des Nations

21:35
"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

"On ne sait jamais" : l'Union belge pourrait-elle perdre un autre jeune binational prometteur ?

21:00
"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

"Pierre Carré", une nouvelle BD autour du football et de l'inclusion, en partenariat avec le FFA

20:40
Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

Deux anciens internationaux rejoignent Thibaut Courtois : son projet attire du beau monde

20:20
Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux

20:00
Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

Plus de concurrence et de nouvelles exigences : Raskin va devoir se battre pour sa place avec Van Bommel

19:30
Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

Un Diablotin déjà courtisé en Allemagne en vue du mercato hivernal

19:00
Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

Assengue impressionne, Nkada toujours muet : le premier bilan des joueurs prêtés par le Standard cet été

23/09
Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

Le stade Joseph Marien de l'Union va accueillir un match pendant la trêve internationale

23/09
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : le Club de Bruges a-t-il laissé filer son jackpot pour de bon ?

23/09
Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

Comment remplacer Lucas Stassin ? Gill Swerts a tranché chez les Diablotins

23/09
Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

Bientôt un nouveau stade pour Anderlecht ? "On attend surtout depuis dix ans une réussite sportive"

23/09
L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

L'émotion de Jari De Busser, surprise de Mark Van Bommel : "Les Diables ont toujours été très loin pour moi"

23/09

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 5
Monza Monza 2-1 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 1-1 Torino Torino
Udinese Udinese 0-1 Cagliari Cagliari
AS Roma AS Roma 2-2 Inter Inter
Venezia Venezia 0-2 Lazio Lazio
Fiorentina Fiorentina 1-1 Napoli Napoli
Frosinone Frosinone 2-0 Como Como
Parma Parma 2-1 Genoa Genoa
Juventus Juventus 2-0 Atalanta Atalanta
AC Milan AC Milan 3-0 Lecce Lecce

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes" JoBg JoBg a propos de Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début" El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Nous jouons contre un génocide" : un pays européen appelle au boycott d'Israël avant la Ligue des Nations den strep den strep a propos de Viré, Jelle Coen n'était pas le responsable de tous les maux des U23 d'Anderlecht, et voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Gianni Infantino a contacté l'Union belge : ses pistes pour ramener la confiance à la FIFA Union 60 Union 60 a propos de Pas un, mais trois nouveaux visages dans le staff des Diables Rouges Pogi Pogi a propos de "Le Standard est retombé dans ses travers" : le constat inquiétant de Philippe Albert après la défaite à Gand JoBg JoBg a propos de "Le bilan n'est finalement pas si mauvais" : Anderlecht s'est remis dans le bon wagon avant la trêve Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved