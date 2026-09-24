Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début"

Transfert estival du Sporting d'Anderlecht, Lukas Ambros a rapidement gagné sa place dans le groupe de Vitor Bruno et s'est montré décisif lors des tours préliminaires d'accession à l'Europa League. Un début de saison qui a valu au joueur de 22 ans une première sélection avec l'équipe nationale senior de République Tchèque.

Sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht, Lukas Ambros a déjà disputé treize rencontres. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives, des statistiques enregistrées dans leur entièreté lors des tours préliminaires de l'Europa League. En Jupiler Pro League, le compteur du Tchèque est toujours vierge, même s'il a déjà gagné sa place dans le groupe de Vitor Bruno.

Dans une interview accordée au média tchèque idnes.cz, Lukas Ambros est revenu sur le parcours qui l'a mené à Anderlecht via l'Allemagne et la Pologne. À 16 ans, il a quitté la République tchèque pour rejoindre Wolfsburg, avant de passer une saison à Fribourg. "En tant que personne, cet épisode m'a changé. On quitte sa famille et ses amis, il faut tout recommencer", a-t-il expliqué.

Des changements d'environnement bénéfiques à Lukas Ambros

L'Anderlechtois reconnaît que son début de carrière n'a pas toujours été simple. "Mais je n'ai jamais cessé de croire au chemin que j'avais choisi." Cette vie à l'étranger l'a aussi rapidement contraint à devenir plus autonome. "Dans mon cas, cela s'est produit tous les deux ans. Il faut s'adapter rapidement lors d'un nouveau changement de vie, et ça permet d'apprendre beaucoup."

En 2024, Lukas Ambros rejoignait le Górnik Zabrze. Un club moins prestigieux que ceux du championnat allemand, mais Ambros voyait les choses autrement. "Mon agent et moi avons évalué la situation comme il faut avant d'y aller. Cette expérience m'a énormément apporté, tant dans ma vie privée que dans ma carrière de footballeur. Le championnat polonais est formidable, tant au niveau du football que des supporters."

Cet été, il a cependant choisi de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant Anderlecht. La qualification pour l'Europa League a été le premier objectif atteint. "Nous voulons maintenant y montrer quelque chose et, bien sûr, réaliser également de bonnes performances en championnat. Je suis heureux d'avoir pu me faire une place ici, mais ce n'est que le début. La saison est encore longue, il reste beaucoup de matchs et je veux maintenir mon niveau."





Un bon début de saison et une première sélection avec la République tchèque

Ses prestations lui ont également valu une première sélection avec l'équipe nationale tchèque. "Je n'ai pas encore vraiment parlé à l'entraîneur de ses plans me concernant, mais je me retrouve généralement dans une position plus centrale à l'entraînement."

"Une titularisation ? Il faut poser la question au sélectionneur (Santi Denia, nommé au mois d'août, ndlr). Pour l'instant, je joue au Sporting d'Anderlecht et j'ai rejoint l'équipe nationale. Je veux simplement aider les deux du mieux possible", a conclu Lukas Ambros.