Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique
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Il pourrait y avoir quelques surprises dans la composition de l'Italie pour cette rencontre face aux Diables Rouges, qui sera la première de Roberto Mancini depuis son retour sur le banc de la Squadra Azzurra. Nouveau venu dans la sélection, Alessandro Romano pourrait directement prendre une place de titulaire dans l'entrejeu.

Avec neuf nouveaux visages dans la sélection, c'est une Italie new-look qui va affronter la Belgique ce vendredi soir au Stadio Olimpico de Rome dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations.

Une rencontre pour laquelle, selon le quotidien La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini pourrait directement aligner un "débutant" dans son onze de départ, en la personne d'Alessandro Romano dans l'entrejeu. Le joueur de 20 ans, évoluant à Cagliari, pourrait accompagner Nicolo Barella et Sandro Tonali, deux routiniers.

La défense devrait également connaître quelques changements, puisqu'Alessandro Bastoni ne sera pas disponible en raison d'une suspension. Toujours selon la Gazzetta, Diego Coppola, qui évolue désormais au Paris FC, est donc bien parti pour débuter aux côtés de Gianluca Mancini. Giovanni Di Lorenzo et Riccardo Calafiori occuperaient les postes de latéraux, avec Gianluigi Donnarumma évidemment dans les buts.

La composition probable de l'Italie contre la Belgique

C’est surtout en attaque que la Nazionale pourrait surprendre. Francesco Pio Esposito est le principal candidat pour débuter en pointe. Daniel Maldini pourrait évoluer sur le flanc gauche, tandis que Nicolò Cambiaghi semble tenir la corde à droite. Nicolò Zaniolo fait également partie des options, mais il a encore peu joué cette saison en raison d’une blessure.

La Squadra Azzurra pourrait donc débuter face à la Belgique avec plusieurs joueurs ayant très peu, voire aucune expérience internationale. Mancini fait ce choix en connaissance de cause : avec quatre matches en onze jours, il devra de toute façon faire tourner son effectif, qui comprend 34 joueurs pour cette trêve.

Lire aussi… Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

La composition probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori - Barella, Romano, Tonali - Cambiaghi, Pio Esposito, Maldini.

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