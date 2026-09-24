Une géante marque belge va remplacer Heineken en Ligue des Champions

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À partir de juillet 2027, Stella Artois remplacera Heineken parmi les partenaires des compétitions européennes de l’UEFA. Une arrivée particulièrement symbolique pour la Belgique et pour Louvain, historiquement liée à la marque. Cette annonce est survenue ce mardi en fin de journée.

L’accord ne se limite d’ailleurs pas à la Ligue des Champions. Stella Artois deviendra également partenaire de l’Europa League et de la Conference League. Le contrat s’inscrit dans le nouveau cycle commercial des compétitions européennes de clubs de l’UEFA, qui s’étendra de la saison 2027-2028 à 2032-2033.

Un lien belge particulièrement symbolique

Pour la Belgique, cet accord possède une dimension toute particulière. Stella Artois est historiquement liée à Louvain. L’histoire de la marque remonte à la brasserie Den Hoorn, déjà active dans la ville en 1366. Stella Artois a ensuite été lancée en 1926 comme bière de Noël destinée aux habitants de Louvain. Aujourd’hui encore, la brasserie Stella Artois est installée dans la ville, tout comme le siège d’AB InBev.

À partir de la saison prochaine, une marque de bière belge sera donc présente de manière régulière sur la plus grande scène du football européen. Panneaux publicitaires, campagnes marketing et autres activations commerciales autour des trois compétitions de l’UEFA pourront ainsi mettre Stella Artois à l’honneur.

Pour AB InBev, ce choix s’inscrit dans la stratégie internationale de la marque. Stella Artois est commercialisée partout dans le monde et fait partie des principales marques internationales du groupe brassicole.

Lors d’une récente réunion avec des investisseurs, la Ligue des Champions a été présentée comme la compétition premium du football européen. Une image à laquelle Stella Artois souhaite associer son propre positionnement haut de gamme sur le marché de la bière.

Heineken encore lié jusqu'en fin de saison

Heineken restera toutefois lié à la Ligue des Champions jusqu’à la fin de la saison actuelle. L’accord en vigueur court jusqu’au terme du cycle commercial 2024-2027.

Il faudra donc encore patienter avant d’assister à un changement particulièrement symbolique : à partir de l’été 2027, le célèbre vert de la marque néerlandaise laissera sa place à une marque née à Louvain. Une belle vitrine pour la Belgique sur la plus grande scène du football européen.

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