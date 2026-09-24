Une mauvaise nouvelle pour le RFC Liège ? Plusieurs joueurs sont partis rejoindre leur équipe nationale

Plusieurs joueurs du RFC Liège ont rejoint leur sélection nationale. Au total, cinq d'entre eux ont quitté le groupe des Sang et Marine pour défendre les couleurs de leur pays. Parmi eux, un seul est repris en équipe première de sa nation.

Les joueurs concernés sont Nacim Dendani (U23 Tunisie), Arnold Qevani (U21 Luxembourg), Adham Refai (U20 Égypte), Ousmane Camara (U23 Burkina Faso) et Ryan Ogam (équipe première du Kenya). "Pour la première fois depuis longtemps, le RFC Liège voit plusieurs de ses joueurs partir avec leur équipe nationale !", a écrit le RFC Liège, se réjouissant pour ses joueurs.

Plusieurs absents pour la Coupe de Belgique

Mais cela veut aussi dire que les hommes de Gaëtan Englebert ne pourront pas compter sur ces joueurs pour le prochain match de Coupe de Belgique. En effet, malgré la trêve internationale, la Coupe de Belgique aura bien lieu. Le RFC Liège affrontera Wellen ce dimanche à 16h00, avec à la clé une place en seizièmes de finale qui permettrait aux Liégeois d'affronter une équipe de D1A.

Lors du précédent exercice, le RFC Liège avait été éliminé en seizièmes de finale. Le Sporting de Charleroi était venu à bout des Sang et Marine sur le score de 0-1 en inscrivant un but en fin de match. Un but qui avait mis fin aux rêves de Coupe des supporters liégeois, réunis en nombre pour assister à cette rencontre. Un tifo avec écrit "35 ans plus tard, réécrivons l'histoire" avait été déployé.



Cette saison, l'objectif sera évidemment de d'abord se qualifier pour les seizièmes de finale. Pour ce faire, il faudra venir à bout du KVK Wellen, équipe de deuxième nationale, qui rêve évidemment de battre une équipe professionnelle. "Car qui sait… Si on gagne — et il ne faut jamais dire jamais — on pourrait bien se retrouver dans le même tableau que les équipes de la Jupiler Pro League. Et avouez-le : ce serait formidable", a écrit récemment l'équipe amateur.