Voici où et comment suivre Italie - Belgique en Ligue des Nations

Dans le sud du pays, la campagne de Ligue des Nations des Diables Rouges sera à suivre sur RTL-TVI et RTL Play. Au nord, ce sont VTM et VTM GO qui diffuseront l'événement. Cela débutera avec un déplacement en Italie, ce vendredi soir, pour la première rencontre de Mark Van Bommel sur le banc de notre équipe nationale.

Pour ceux n'ayant pas la chance de se rendre en Italie, il faudra être devant son poste de télévision sur le coup de 20h45, ce vendredi soir, pour assister au coup d'envoi de la première rencontre de Mark Van Bommel sur le banc des Diables Rouges, au Stadio Olimpico de Rome.

Chez nous, cette rencontre sera diffusée en direct sur RTL-TVI à la télévision, ainsi qu'en ligne sur la plateforme RTL Play. Ce sera d'ailleurs le cas pour les six rencontres de la Belgique dans cette Ligue des Nations. Des rubriques, émissions et analyses seront également disponibles avant et après la partie.

Dans le nord du pays, la retransmission se fera sur la chaîne VTM, ainsi qu'en ligne via VTM GO, plateforme officiellement désignée par l'UEFA comme diffuseur belge de la Ligue des Nations. L'émission d'avant-match débutera à 20h25, soit vingt minutes avant le coup d'envoi. Pendant ce temps, notre journaliste Walfoot.be sera sur place pour vous faire vivre l'ambiance de l'intérieur et vous proposer diverses réactions.

Où suivre la rencontre entre l'Italie et la Belgique à la télévision ?

Les Diables Rouges entament une période chargée dans cette trêve internationale plus longue qu'à l'accoutumée, avec quatre rencontres au programme, dont deux face à l'Équipe de France. Les deux derniers matchs de groupe, contre la Turquie et l'Italie, se dérouleront quant à eux au mois de novembre.

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Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations, qui débuteront en mars 2027. Un objectif pour Mark Van Bommel, qui permettrait à la Belgique de valider son statut de tête de série pour les qualifications de l'Euro 2028. Cette première rencontre en Italie servira à tirer de premiers enseignements contre une équipe qui a, elle aussi, changé de sélectionneur et qui a rappelé Roberto Mancini, vainqueur de l'Euro 2021, à sa tête.