🎥 Grande première pour l'Anderlechtois Ali Maamar

Chafik Ouassal, journaliste football
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Après la Coupe du Monde, le Maroc retrouvait la scène continentale et lançait sa campagne de qualifications pour la prochaine CAN en accueillant les Panthères du Gabon à Rabat.

On jouait la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. A cette occasion, le Maroc entraîné par le Bruxellois Mohamed Ouahbi accueillait le Gabon à Rabat. 

Ali Maamar titulaire avec le Maroc

En l'absence d'Achraf Hakimi, la surprise du onze de base marocain s'appelait Ali Maamar. L'Anderlechtois était aligné d'entrée en remplacement du joueur du PSG qui était suspendu, et jouait même tout le match.

Le Maroc s'est imposé 2-0 et lance ainsi sa campagne de manière idéale grâce aux buts de Noussair Mazraoui (36e) et Soufiane Rahimi (84e). Le portier local Yassine Bounou a eu pas mal de travail à faire face aux Panthères même si le Maroc a également manqué plusieurs occasions.

L'Union bien représentée, Marsoni Sambu en force

Dans les autres rencontres, l'Unioniste Adem Zorgane était titulaire aux côtés de l'ancien Unioniste Mohamed Amoura avec l'Algérie, et son nouveau coach Brahim Hemdani, face à la Zambie. Les Fennecs se sont imposés 3-1 chez eux.

Au Caire, un joueur de Challenger Pro League était titulaire pour défier la formation de Mohamed Salah. Marsoni Sambu (ex-RWDM et Seraing) et l'Angola ont tenu tête aux Pharaons chez eux, et repartent du Caire avec un très bon point (0-0).

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