🎥 Nations League : la France rejoint la Belgique en tête du groupe, première victoire de l'ère Zidane

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Nations League : la France rejoint la Belgique en tête du groupe, première victoire de l'ère Zidane
Photo: © photonews
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Pendant que les Diables Rouges prenaient Rome d'assaut, les deux autres équipe du groupe 1 se rencontraient à Izmit à l'occasion de la première journée de la Ligue des Nations.

Cette première journée ouvrait officiellement le chapitre Zinédine Zidane aux commandes de l'Equipe de France. Après le règne de Didier Deschamps long de 14 ans, un autre ancien joueur légendaire des Bleus a donc pris place sur son banc.

Avant une confrontation contre la Belgique, la France se déplaçait donc en Turquie pour lancer sa campagne de Ligue des Nations, dans un groupe 1 fort relevé composé de la Belgique et de l'Italie également.

La première alerte du match était française et signée Mbappé dont la frappe était trop croisée (16e). Kadioglu répondait avec une tête sans danger pour Maignan (28e). Le match sans trop d'intensité était dominé par la France qui se heurtait au bloc turc très compact. Juste avant le repos, Cakir sortait une superbe parade sur une frappe d'Olise qui prenait la direction de la lucarne (43e).

La France trouve la faille grâce à son capitaine

Après le repos, la Turquie sonnait la révolte et Yüksek plaçait une tête piquée bien sortie par Maignan (50e). La France répondait quatre minutes plus tard en ouvrant le score. Olise décalait Mbappé qui ajustait une frappe puissante du droit (54e). Le capitaine des Bleus plantait son 12e but en équipe de France de l'année 2026, mais sortait sur blessure cinq minutes plus tard.

La Turquie poussait à l'image des tentatives d'Özcan (67e), Güler (75e) ou encore Bardakci (76e) alors que Koundé répondait avec une frappe qui trouvait le poteau (69e). La Turquie termine à dix suite à l'exclusion de Cakir (87e) après avoir écarté le ballon du bras devant sa surface face à Barcola. 

Avec 8 minutes de temps additionnel, la France se contentait de gérer et de faire courir les neuf joueurs de champ turcs. La Turquie donnait un dernier coup de pression en toute fin de match, sans trouver la faille. Prochain rendez-vous lundi contre les Diables Rouges.

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