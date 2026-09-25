Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

Didier Deschamps a quitté son poste de sélectionneur de l'Equipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, comme prévu de longue date. Une 4e place qui ponctue de façon très correcte un mandat exceptionnel. Mais le champion du monde 2018 pourrait-il reprendre du service plus tôt que prévu ?

Après 10 ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps a pris congé cet été au terme d'un mandat couronné de succès : une Coupe du Monde remportée en 2018, une finale en 2022 et une quatrième place en 2026. Il a cédé son poste à son coéquipier en 1998, Zinedine Zidane, qui commence son parcours ce vendredi à Istanbul.

Ironie du sort : c'est d'Istanbul que viennent désormais des rumeurs concernant Didier Deschamps. Et non pas pour reprendre l'un des nombreux grands clubs de la ville. En effet, selon les informations du quotidien français Le Figaro, le désormais ex-sélectionneur des Bleus a été approché par la fédération turque pour reprendre l'équipe nationale de Turquie.

Vincenzo Montella, en poste depuis trois ans déjà, ne ferait en effet plus l'unanimité après avoir échoué à sortir la Turquie d'une poule pourtant accessible où elle affrontait les USA, le Paraguay et l'Australie. L'Italien de 52 ans n'a cependant pas rejoint la longue liste des sélectionneurs ayant quitté leur poste après la Coupe du Monde.

Didier Deschamps a refusé la Turquie

La fédération turque aurait donc approché Didier Deschamps cet été afin de lui proposer de reprendre du service dans la foulée de sa fin de mandat en France. Mais l'ancien entraîneur de l'OM aurait refusé, préférant prendre un peu de repos et se laisser le temps de la réflexion afin de retrouver le défi idéal.



Le nom de Deschamps avait également circulé du côté... de l'Italie, adversaire des Diables Rouges ce vendredi et futur adversaire de la France dans cette Ligue des Nations, au moment de désigner le successeur de Gennaro Gattuso. Les retrouvailles avec les Bleus auraient été belles...