Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club

Chafik Ouassal, journaliste football
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Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club
Photo: © photonews
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Le Club a connu un mercato estival très intense. Aleksander Stankovic, entre autres, a été vendu à l'Inter pour plusieurs millions. Mais il y rencontre actuellement des difficultés. Un retour pourrait donc se profiler, même si cela ne sera pas facile d'emblée.

L'Inter Milan avait rapatrié Aleksander Stankovic en Italie l'été dernier en activant sa clause de rachat de 23 millions d'euros. Le milieu de terrain avait brillé sous le maillot de Bruges et a ensuite signé un contrat jusqu'en juin 2031 à Milan. Plusieurs équipes ont tout de même tenté de le débaucher de Milan cet été.

Aleksander Stankovic à la relance loin de Milan ?

L’Inter n’a pas donné suite à ces propositions, malgré des offres dépassant les quarante millions d’euros. Le club souhaitait lui offrir une véritable chance sous ses couleurs après une saison tout de même impressionnante au Club de Bruges, couronnée par le titre de la Jupiler Pro League.

À ce jour, Aleksandar Stankovic a peu d’occasions de jouer à l’Inter

Cependant, jusqu’à présent, Stankovic n’a pas bénéficié d’un temps de jeu très important. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter ne s’inquiète pas pour l’instant de son temps de jeu limité. Ce média de référence en football semble d’ailleurs indiquer que cela ne serait qu’une question de temps.

L'Inter croit donc pleinement en ce milieu de terrain et ne souhaiterait pas se précipiter dans une décision qui lui ferait perdre de l'argent. Mais que se passera-t-il si Stankovic ne parvient pas à obtenir davantage de temps de jeu dans les mois à venir ? Le Club de Bruges pourrait alors refaire surface.

Le Club de Bruges pour aider son ancien joueur ?

Le Club pourrait en effet profiter de la situation pour le faire revenir en prêt. Une situation gagnant-gagnant si le joueur retrouvait alors son niveau de la saison dernière. De plus, les relations entre les deux clubs sont bonnes, même si l’aspect financier de l’affaire, en raison du salaire élevé de Stankovic, pourrait mettre des bâtons dans les roues.

À Milan, on évoque un éventuel prêt en janvier du milieu de terrain serbe de 21 ans, Aleksandar Stankovic, afin qu'il puisse jouer plus régulièrement. Cet été, le Torino, entre autres, avait déjà manifesté son intérêt. S’il n’a pas l’occasion de jouer dans les mois à venir, le Club aurait bel et bien ses chances, selon plusieurs journaux italiens.

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