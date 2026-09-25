Il est là : le premier onze de Mark Van Bommel, avec quelques choix forts

Le premier onze de Mark Van Bommel, pour le déplacement de la Belgique en Italie, est tombé. Certains choix étaient attendus, d'autres donnent déjà des indications fortes.

Entre les perches, sans surprise aucune, on retrouve ainsi Senne Lammens, n°2 derrière Thibaut Courtois qui a déclaré forfait pour les matchs de Ligue des Nations. Mike Penders est blessé et c'est donc Maarten Vandevoordt et Jari De Busser qui prennent place sur le banc.

Dans l'axe de la défense, on se demandait pour quelle paire opterait Mark Van Bommel. Allait-il trancher avec les choix de Rudi Garcia ? Pas vraiment : Nathan Ngoy reprend la place de titulaire à laquelle il postulait depuis la Coupe du Monde, et il est accompagné de l'expérimenté Brandon Mechele, qui garde son statut après son superbe Mondial.

En s'étant privé de Thomas Meunier et en laissant Kyriani Sabbe en tribune, le sélectionneur laissait peu de suspens pour le poste de back droit : c'est Timothy Castagne qui démarre côté droit, tandis que Maxim De Cuyper débute côté gauche.

Un entrejeu sans surprise, Moreira ET Godts alignés !

Dans l'entrejeu, Mark Van Bommel a opté pour la continuité : devenu titulaire important sous Rudi Garcia, Nicolas Raskin garde ce statut sous le nouveau sélectionneur, et accompagne Youri Tielemans et Kevin De Bruyne.



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Mais devant, il y avait du suspens : Mika Godts ou Diego Moreira sur le flanc gauche ? Van Bommel a choisi... de ne pas choisir entre les deux ailiers belges les plus en forme du moment. Godts débutera côté gauche, et Moreira côté droit, tandis que Charles De Ketelaere débute en pointe.