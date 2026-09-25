Il est là : le premier onze de Mark Van Bommel, avec quelques choix forts

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stadio Olimpico
| Commentaire
Il est là : le premier onze de Mark Van Bommel, avec quelques choix forts
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le premier onze de Mark Van Bommel, pour le déplacement de la Belgique en Italie, est tombé. Certains choix étaient attendus, d'autres donnent déjà des indications fortes.

Entre les perches, sans surprise aucune, on retrouve ainsi Senne Lammens, n°2 derrière Thibaut Courtois qui a déclaré forfait pour les matchs de Ligue des Nations. Mike Penders est blessé et c'est donc Maarten Vandevoordt et Jari De Busser qui prennent place sur le banc.

Dans l'axe de la défense, on se demandait pour quelle paire opterait Mark Van Bommel. Allait-il trancher avec les choix de Rudi Garcia ? Pas vraiment : Nathan Ngoy reprend la place de titulaire à laquelle il postulait depuis la Coupe du Monde, et il est accompagné de l'expérimenté Brandon Mechele, qui garde son statut après son superbe Mondial. 

En s'étant privé de Thomas Meunier et en laissant Kyriani Sabbe en tribune, le sélectionneur laissait peu de suspens pour le poste de back droit : c'est Timothy Castagne qui démarre côté droit, tandis que Maxim De Cuyper débute côté gauche.

Un entrejeu sans surprise, Moreira ET Godts alignés ! 

Dans l'entrejeu, Mark Van Bommel a opté pour la continuité : devenu titulaire important sous Rudi Garcia, Nicolas Raskin garde ce statut sous le nouveau sélectionneur, et accompagne Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. 

Lire aussi… LIVE : Donnarumma devant De Ketelaere, poteau d'Esposito !

Mais devant, il y avait du suspens : Mika Godts ou Diego Moreira sur le flanc gauche ? Van Bommel a choisi... de ne pas choisir entre les deux ailiers belges les plus en forme du moment. Godts débutera côté gauche, et Moreira côté droit, tandis que Charles De Ketelaere débute en pointe. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Italie - Belgique maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie

Plus de news

LIVE : Donnarumma devant De Ketelaere, poteau d'Esposito ! Live

LIVE : Donnarumma devant De Ketelaere, poteau d'Esposito !

20:56
Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

15:00
Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

13:30
Un coach de JPL très critiqué par une légende du club qu'il entraine : "Avec lui c’est une véritable loterie"

Un coach de JPL très critiqué par une légende du club qu'il entraine : "Avec lui c’est une véritable loterie"

21:05
Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club

Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club

20:30
Un joueur courtisé par Anderlecht l'été dernier cartonne : il est désormais dans les papiers du FC Barcelone

Un joueur courtisé par Anderlecht l'été dernier cartonne : il est désormais dans les papiers du FC Barcelone

20:05
Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"

Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"

19:46
Manchester City dans des sales draps : le club de Jérémy Doku visé par plusieurs accusations

Manchester City dans des sales draps : le club de Jérémy Doku visé par plusieurs accusations

19:14
Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

10:00
Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

09:30
Une trajectoire à la Raul Florucz ? Anderlecht sur les traces d'un attaquant autrichien prêt à se révéler

Une trajectoire à la Raul Florucz ? Anderlecht sur les traces d'un attaquant autrichien prêt à se révéler

18:30
"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée

"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée

17:45
Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

08:00
L'heure est grave pour les RSCA Futures : un ancien Diable en intérim pendant la trêve

L'heure est grave pour les RSCA Futures : un ancien Diable en intérim pendant la trêve

17:00
Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

16:16
Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

06:30
C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

16:00
Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

15:30
Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

14:30
🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

08:30
"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

14:00
Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

12:45
"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges Interview

"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges

09:00
La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

24/09
Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

12:00
2
Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi" Interview

Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi"

06:00
Mark Van Bommel annonce ses principes de jeu... et défend Openda devant la presse italienne

Mark Van Bommel annonce ses principes de jeu... et défend Openda devant la presse italienne

24/09
Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

11:30
Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

11:00
De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

10:30
Roberto Mancini confirme avoir rencontré Nicolo Tresoldi : "Espérons qu'en juin, il se sente 51% italien..."

Roberto Mancini confirme avoir rencontré Nicolo Tresoldi : "Espérons qu'en juin, il se sente 51% italien..."

21:20
"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

24/09
Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

07:40
🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

07:20
2
Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

07:00
Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet

Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet

24/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 1-2 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-2 Danemark Danemark
Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 0-0 France France
Italie Italie 0-1 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A den strep den strep a propos de Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ? El Malvario El Malvario a propos de Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes" JoBg JoBg a propos de Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début" El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved