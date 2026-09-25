Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

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Triste nouvelle pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise.Aucune solution n'a pu être trouvée pour accueillir le match face à l'Hapoel Beer-Sheva sur le sol belge, aucune ville n'étant disposée à mettre en place le dispositif de sécurité nécessaire. L'USG va donc, en quelque sorte, disputer un cinquième match en déplacement.