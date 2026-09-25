Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques
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Alors qu'il était apparu très ému après l'élimination du Portugal à la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo a fait son retour en sélection dès ce mois de septembre, à l'âge de 41 ans. Le quintuple Ballon d'Or n'est plus le joueur qu'il a été, mais Jorge Jesus, successeur de Roberto Martinez, n'a lui non plus pas pris la décision tant attendue au Portugal : enfin laisser CR7 de côté.

Il y a un aspect pathétique à voir Cristiano Ronaldo, 41 ans et loin de ses vertes années depuis un petit temps déjà, s'évertuer à continuer d'être pertinent en 2026. Si en club, le quintuple Ballon d'Or a encore l'objectif déraisonnable mais pas totalement fou d'atteindre les 1000 goals en carrière, et pourrait y parvenir au vu du niveau de la ligue saoudienne, sa présence en sélection n'a plus vraiment lieu d'être.

On pensait qu'avec le départ de Roberto Martinez, qui manquait assez clairement du courage nécessaire pour prendre la décision qui s'imposait, Cristiano Ronaldo allait enfin quitter la Seleçao. Ses larmes après l'élimination du Portugal le laissaient sous-entendre, même si elles pouvaient aussi représenter son émotion devant un rêve brisé : celui d'un jour remporter une Coupe du Monde.

Trois mois plus tard, revoilà CR7, cette fois sous Jorge Jesus. Le nouveau sélectionneur a prouvé que se séparer de Ronaldo n'était pas si simple. Le charisme indéniable et les états de service du capitaine portugais plaident pour lui ; ses performances récentes, beaucoup moins.

Cristiano Ronaldo, poids mort pour le Portugal ? 

"Si je viens avec la Seleçao, c'est parce que je fais la différence en club. Et je peux encore apporter beaucoup de choses en sélection", affirmait Cristiano Ronaldo en conférence de presse d'avant-match. "Je ferai ce que le coach veut de moi : jouer, sortir ou même ne pas jouer". Inutile de préciser que l'attaquant d'Al-Nassr a joué. Dès le coup d'envoi.

Et s'il a trouvé le chemin des filets, un but annulé par le VAR, CR7 a aussi été un véritable poids mort par moments pour son équipe. La presse portugaise ne l'a pas épargné, et Ronaldo a notamment manqué une grosse occasion à bout portant. Le Portugal s'est imposé 1-0, mais pas grâce à son capitaine, qui risque de finir par ternir sa légende s'il ne prend pas lui-même une décision que ses sélectionneurs successifs n'ont, peut-être, même pas vraiment le droit de prendre...

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