Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

Scott Crabbé, journaliste football
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Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge
Photo: © photonews
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Promise David a vécu un été assez agité. Entre sa course contre la montre pour être de la partie à la Coupe du Monde, son but contre la Suisse et son transfert de l'Union Saint-Gilloise à Brighton, le Canadien n'a pas chômé. Et pourtant, son flegme a failli lui jouer des tours.

Après avoir tout donné pour pouvoir disputer pour la Coupe du Monde, Promise David a dû récupérer en ce début de saison. Il a tout de même trouvé les ressources pour remercier l'Union avec un but (finalement vain) contre Bodo/Glimt, avant de finalement partir à Brighton.

Chez les Seagulls, David prend le temps de se remettre à niveau physiquement : il n'a encore débuté aucun match de Premier League. L'ancien chouchou du Parc Duden est actuellement avec la sélection canadienne, qui défiera le Chili dans la nuit de samedi à dimanche.

Quand la guêpe s'attaque au buffle

Hier soir, il a été victime d'une mésaventure assez rare en interview. Alors qu'il répondait tranquillement aux questions des journalistes, l'attaquant de 25 ans a été piqué par une guêpe. "C'est la toute première fois que je me fais piqué", a-t-il rigolé, après avoir esquissé une grimace en découvrant la douleur que cela provoquait.

Un épisode parmi tant d'autres dans les aventures aléatoires survenues au joueur ces derniers mois. Dans une autre interview, David a notamment expliqué qu'il avait failli manqué son transfert à Brighton en ne décrochant pas son téléphone.

Trop occupé à danser

"J'étais à un festival (WeCanDance, du côté de Zeebruges), en train de danser, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je continuais à refuser, refuser...", rigole-t-il, interrogé par One Soccer.

Face à l'insistance de son interlocuteur (ou du moins de celui qui tentait de l'être), le Canadien est frappé par un élan de lucidité : et si c'était important ? "Finalement je prends l'appel, ils m'annoncent que le deal se conclut, je dois être à Brighton le lendemain matin".

C'est alors une autre course contre la montre qui débute : "J'ai quitté le festival à 23h, roulé jusque chez moi pendant deux heures. Puis, le matin, j'ai pris le premier train vers l'Angleterre".

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