Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge
Photo: © photonews
Promise David a vécu un été assez agité. Entre sa course contre la montre pour être de la partie à la Coupe du Monde, son but contre la Suisse et son transfert de l'Union Saint-Gilloise à Brighton, le Canadien n'a pas chômé. Et pourtant, son flegme a failli lui jouer des tours.
Après avoir tout donné pour pouvoir disputer pour la Coupe du Monde, Promise David a dû récupérer en ce début de saison. Il a tout de même trouvé les ressources pour remercier l'Union avec un but (finalement vain) contre Bodo/Glimt, avant de finalement partir à Brighton.
Chez les Seagulls, David prend le temps de se remettre à niveau physiquement : il n'a encore débuté aucun match de Premier League. L'ancien chouchou du Parc Duden est actuellement avec la sélection canadienne, qui défiera le Chili dans la nuit de samedi à dimanche.
Quand la guêpe s'attaque au buffle
Hier soir, il a été victime d'une mésaventure assez rare en interview. Alors qu'il répondait tranquillement aux questions des journalistes, l'attaquant de 25 ans a été piqué par une guêpe. "C'est la toute première fois que je me fais piqué", a-t-il rigolé, après avoir esquissé une grimace en découvrant la douleur que cela provoquait.
So Promise David got stung by a bee midway through a media scrum 🐝#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/ZhDnKx8nCr— OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2026
Un épisode parmi tant d'autres dans les aventures aléatoires survenues au joueur ces derniers mois. Dans une autre interview, David a notamment expliqué qu'il avait failli manqué son transfert à Brighton en ne décrochant pas son téléphone.
Trop occupé à danser
"J'étais à un festival (WeCanDance, du côté de Zeebruges), en train de danser, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je continuais à refuser, refuser...", rigole-t-il, interrogé par One Soccer.
Face à l'insistance de son interlocuteur (ou du moins de celui qui tentait de l'être), le Canadien est frappé par un élan de lucidité : et si c'était important ? "Finalement je prends l'appel, ils m'annoncent que le deal se conclut, je dois être à Brighton le lendemain matin".
C'est alors une autre course contre la montre qui débute : "J'ai quitté le festival à 23h, roulé jusque chez moi pendant deux heures. Puis, le matin, j'ai pris le premier train vers l'Angleterre".
CanMNT 🇨🇦 star Promise David on nearly missing his Brighton transfer call ☎️— OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2026
"I was at a festival, dancing, but my phone kept buzzing – I kept declining, declining...
"Finally pick it up & they're like 'Yeah you need to be in Brighton by tomorrow morning... Uhhh" 😅 pic.twitter.com/lGseNdgp3f
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