Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

Promise David a vécu un été assez agité. Entre sa course contre la montre pour être de la partie à la Coupe du Monde, son but contre la Suisse et son transfert de l'Union Saint-Gilloise à Brighton, le Canadien n'a pas chômé. Et pourtant, son flegme a failli lui jouer des tours.

Après avoir tout donné pour pouvoir disputer pour la Coupe du Monde, Promise David a dû récupérer en ce début de saison. Il a tout de même trouvé les ressources pour remercier l'Union avec un but (finalement vain) contre Bodo/Glimt, avant de finalement partir à Brighton.

Chez les Seagulls, David prend le temps de se remettre à niveau physiquement : il n'a encore débuté aucun match de Premier League. L'ancien chouchou du Parc Duden est actuellement avec la sélection canadienne, qui défiera le Chili dans la nuit de samedi à dimanche.

Quand la guêpe s'attaque au buffle

Hier soir, il a été victime d'une mésaventure assez rare en interview. Alors qu'il répondait tranquillement aux questions des journalistes, l'attaquant de 25 ans a été piqué par une guêpe. "C'est la toute première fois que je me fais piqué", a-t-il rigolé, après avoir esquissé une grimace en découvrant la douleur que cela provoquait.

So Promise David got stung by a bee midway through a media scrum 🐝#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/ZhDnKx8nCr — OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2026

Un épisode parmi tant d'autres dans les aventures aléatoires survenues au joueur ces derniers mois. Dans une autre interview, David a notamment expliqué qu'il avait failli manqué son transfert à Brighton en ne décrochant pas son téléphone.





Trop occupé à danser

"J'étais à un festival (WeCanDance, du côté de Zeebruges), en train de danser, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je continuais à refuser, refuser...", rigole-t-il, interrogé par One Soccer.

Face à l'insistance de son interlocuteur (ou du moins de celui qui tentait de l'être), le Canadien est frappé par un élan de lucidité : et si c'était important ? "Finalement je prends l'appel, ils m'annoncent que le deal se conclut, je dois être à Brighton le lendemain matin".

C'est alors une autre course contre la montre qui débute : "J'ai quitté le festival à 23h, roulé jusque chez moi pendant deux heures. Puis, le matin, j'ai pris le premier train vers l'Angleterre".