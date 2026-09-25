Manchester City dans des sales draps : le club de Jérémy Doku visé par plusieurs accusations

Sous l’appellation de Fair Play Financier, les finances des clubs de football sont désormais contrôlées de près par l'UEFA et par les différents championnats, et ne peuvent plus dépenser comme bon leur semble, ni vivre au-dessus de leurs moyens. En théorie.

The Athletic annonce que Manchester City aurait été reconnu coupable de pratiquement toutes les accusations liées aux violations des règlements financiers de la Premier League. Le média évoque des sanctions, sans encore savoir de quelle nature elles seront. Néanmoins, le club devrait faire appel du verdict rendu par la commission indépendante.

Plusieurs accusations, des sanctions qui pendent au nez du club

En 2023, Manchester City avait été accusé d'avoir enfreint 115 règles financières de la Premier League. Entre-temps, The Athletic annonce qu'une commission indépendante a statué que le club de Premier League était coupable de 114 des 115 accusations. Le club fait appel de la décision et rien n'est encore clair concernant une éventuelle sanction.

L'affaire concerne des violations présumées entre 2009 et 2018. La Premier League a accusé les Citizens, entre autres, d'avoir envoyé des informations financières incorrectes et de ne pas transmettre d'informations précises liées aux paiements de salaires de joueurs et d'entraîneurs. Le club aurait également enfreint les règles du Fair Play Financier de l'UEFA et les règles financières de la Premier League.

Plusieurs types de sanctions pourraient leur pendre au nez

Selon The Athletic, on ne connait toujours pas la ou les sanctions potentielles mais plusieurs sont possibles : "Les sanctions possibles vont d'un avertissement officiel, une amende à des retraits de points en championnat et même à l'exclusion de la Premier League. La commission peut en outre combiner plusieurs sanctions ou imposer une autre sanction appropriée. Une éventuelle sanction doit être proportionnelle aux infractions constatées, sinon elle peut être annulée en cas d'appel", explique le quotidien.

"La procédure lancée par la Premier League est toujours en cours ; des étapes importantes doivent encore être franchies et une stricte obligation de confidentialité s'applique", a déclaré un porte-parole de Manchester City à The Athletic. "La position de Manchester City reste donc en ligne avec la déclaration faite par le club en février 2023. Le club a suivi avec soin les procédures prescrites pendant huit ans, en supposant que le conseil d'administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu'autorité de surveillance indépendante, impartiale et équitable, libre de toute influence biaisée."





Manchester City "coupable" de 114 accusations de mauvaise gestion financière

Sur les 115 violations des règles du Fair Play Financier entre 2009 et 2018, beaucoup de ces accusations provenaient des "Football Leaks", où des documents internes et des e-mails internes au club qui avaient fuité et ont été divulgués.

Manchester City a toujours nié les accusations de violations graves et prolongées des règles financières de la Premier League, mais une enquête menée conjointement par l'UEFA et par la FIFA a tout de même eu lieu.

Les accusations n'étaient pas minimes, comme le détaille Sporza avec plus de 50 non-livraison d'informations financières précises entre 2009 et 2018, une quinzaine de non-respect de la livraison de détails corrects concernant les rémunérations des joueurs et des entraîneurs de 2009 à 2018, cinq violation des règles de l'UEFA, y compris les règles du Fair Play Financier (FPF) de 2013 à 2018, sept violations des règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League (PSR) de 2015 à 2018 et le club a été épinglé à plus de trente reprises de décembre 2018 à février 2023 pour ne pas avoir collaboré à l'enquête de la Premier League.

Les accusations contre City ne sont pas non plus tombées du ciel. En 2020, le club a été exclu de la Ligue des champions par l'UEFA pour deux ans en raison d'infractions similaires aux règles du FPF. Mais cette sanction avait ensuite été annulée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en raison de la prescription et d'un manque de preuves.