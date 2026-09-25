Manchester City dans des sales draps : le club de Jérémy Doku visé par plusieurs accusations

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
Manchester City dans des sales draps : le club de Jérémy Doku visé par plusieurs accusations
Deviens fan de Manchester City! 977

Sous l’appellation de Fair Play Financier, les finances des clubs de football sont désormais contrôlées de près par l'UEFA et par les différents championnats, et ne peuvent plus dépenser comme bon leur semble, ni vivre au-dessus de leurs moyens. En théorie.

The Athletic annonce que Manchester City aurait été reconnu coupable de pratiquement toutes les accusations liées aux violations des règlements financiers de la Premier League. Le média évoque des sanctions, sans encore savoir de quelle nature elles seront. Néanmoins, le club devrait faire appel du verdict rendu par la commission indépendante.

Plusieurs accusations, des sanctions qui pendent au nez du club

En 2023, Manchester City avait été accusé d'avoir enfreint 115 règles financières de la Premier League. Entre-temps, The Athletic annonce qu'une commission indépendante a statué que le club de Premier League était coupable de 114 des 115 accusations. Le club fait appel de la décision et rien n'est encore clair concernant une éventuelle sanction.

L'affaire concerne des violations présumées entre 2009 et 2018. La Premier League a accusé les Citizens, entre autres, d'avoir envoyé des informations financières incorrectes et de ne pas transmettre d'informations précises liées aux paiements de salaires de joueurs et d'entraîneurs. Le club aurait également enfreint les règles du Fair Play Financier de l'UEFA et les règles financières de la Premier League.

Plusieurs types de sanctions pourraient leur pendre au nez

Selon The Athletic, on ne connait toujours pas la ou les sanctions potentielles mais plusieurs sont possibles : "Les sanctions possibles vont d'un avertissement officiel, une amende à des retraits de points en championnat et même à l'exclusion de la Premier League. La commission peut en outre combiner plusieurs sanctions ou imposer une autre sanction appropriée. Une éventuelle sanction doit être proportionnelle aux infractions constatées, sinon elle peut être annulée en cas d'appel", explique le quotidien.

"La procédure lancée par la Premier League est toujours en cours ; des étapes importantes doivent encore être franchies et une stricte obligation de confidentialité s'applique", a déclaré un porte-parole de Manchester City à The Athletic. "La position de Manchester City reste donc en ligne avec la déclaration faite par le club en février 2023. Le club a suivi avec soin les procédures prescrites pendant huit ans, en supposant que le conseil d'administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu'autorité de surveillance indépendante, impartiale et équitable, libre de toute influence biaisée."

Manchester City "coupable" de 114 accusations de mauvaise gestion financière

Sur les 115 violations des règles du Fair Play Financier entre 2009 et 2018, beaucoup de ces accusations provenaient des "Football Leaks", où des documents internes et des e-mails internes au club qui avaient fuité et ont été divulgués.

Manchester City a toujours nié les accusations de violations graves et prolongées des règles financières de la Premier League, mais une enquête menée conjointement par l'UEFA et par la FIFA a tout de même eu lieu.

Les accusations n'étaient pas minimes, comme le détaille Sporza avec plus de 50 non-livraison d'informations financières précises entre 2009 et 2018, une quinzaine de non-respect de la livraison de détails corrects concernant les rémunérations des joueurs et des entraîneurs de 2009 à 2018, cinq violation des règles de l'UEFA, y compris les règles du Fair Play Financier (FPF) de 2013 à 2018, sept violations des règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League (PSR) de 2015 à 2018 et le club a été épinglé à plus de trente reprises de décembre 2018 à février 2023 pour ne pas avoir collaboré à l'enquête de la Premier League.

Les accusations contre City ne sont pas non plus tombées du ciel. En 2020, le club a été exclu de la Ligue des champions par l'UEFA pour deux ans en raison d'infractions similaires aux règles du FPF. Mais cette sanction avait ensuite été annulée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en raison de la prescription et d'un manque de preuves.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City

Plus de news

LIVE : Mika Godts ouvre superbement le score ! (0-1) Live

LIVE : Mika Godts ouvre superbement le score ! (0-1)

21:09
Un coach de JPL très critiqué par une légende du club qu'il entraine : "Avec lui c’est une véritable loterie"

Un coach de JPL très critiqué par une légende du club qu'il entraine : "Avec lui c’est une véritable loterie"

21:05
Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club

Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club

20:30
Un joueur courtisé par Anderlecht l'été dernier cartonne : il est désormais dans les papiers du FC Barcelone

Un joueur courtisé par Anderlecht l'été dernier cartonne : il est désormais dans les papiers du FC Barcelone

20:05
Il est là : le premier onze de Mark Van Bommel, avec quelques choix forts

Il est là : le premier onze de Mark Van Bommel, avec quelques choix forts

19:36
Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"

Amando Lapage ouvert à un retour à Anderlecht ? "Ce serait très difficile de dire non"

19:46
Une trajectoire à la Raul Florucz ? Anderlecht sur les traces d'un attaquant autrichien prêt à se révéler

Une trajectoire à la Raul Florucz ? Anderlecht sur les traces d'un attaquant autrichien prêt à se révéler

18:30
"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée

"Ce serait déjà très beau pour moi" : Kamiel Van de Perre à coeur ouvert sur sa destination rêvée

17:45
L'heure est grave pour les RSCA Futures : un ancien Diable en intérim pendant la trêve

L'heure est grave pour les RSCA Futures : un ancien Diable en intérim pendant la trêve

17:00
Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

16:16
C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

16:00
Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

15:30
Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

15:00
Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

14:30
"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

14:00
Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

13:30
Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

12:45
Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

12:00
2
Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

11:30
Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

11:00
De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

10:30
Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

10:00
Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

09:30
"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges Interview

"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges

09:00
🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

08:30
Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

08:00
Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

07:40
🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

07:20
2
Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

07:00
Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

06:30
Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi" Interview

Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi"

06:00
Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations

Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations

22:55
Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A

Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A

22:40
1
Avec encore un but d'Isah : la RAAL regoûte à la victoire contre le RWDM

Avec encore un but d'Isah : la RAAL regoûte à la victoire contre le RWDM

22:20
Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

21:51
Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York

Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York

21:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 5
Brentford Brentford 3-0 Chelsea Chelsea
Tottenham Tottenham 2-3 Aston Villa Aston Villa
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Hull City Hull City
Brighton Brighton 3-0 Arsenal Arsenal
Everton Everton 1-0 Ipswich Town Ipswich Town
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Coventry City Coventry City
Manchester City Manchester City 5-3 Sunderland Sunderland
Leeds United Leeds United 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Bournemouth Bournemouth 0-1 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 1-1 Manchester United Manchester United

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A den strep den strep a propos de Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ? El Malvario El Malvario a propos de Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes" JoBg JoBg a propos de Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début" El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved