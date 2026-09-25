Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

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Du mouvement dans le staff du Standard en cette trêve internationale : Frédéric Stilmant quitte le navire pour saisir l'opportunité de devenir entraîneur principal. Le voilà parti assurer la succession de Kevin Caprasse à l'Olympic.