"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

Besfort Zeneli fait partie des internationaux qui ont quitté l'Union Saint-Gilloise durant cette trêve. Le milieu de terrain a rejoint la sélection suédoise. Il commence à avoir l'habitude des voyages européens. Avec à la clé quelques déplacement plus périlleux que d'autres.

A 23 ans, Besfort Zeneli dispose déjà d'une petite expérience sur la scène européenne. Outre ses dix sélections avec la Suède, le natif de Säter a également disputé 19 rencontres de Coupe d'Europe.

Lorsque le quotidien Het Nieuwsblad lui demande de dégager le déplacement le plus marquant dont il se souvient, le joueur n'hésite pas : "Je ne suis pas près d’oublier le voyage au Sheriff Tiraspol en Moldavie", répond-il du tac au tac.

La Transnistrie, une poudrière pro-Russe pas loin de l'explosion

L'histoire remonte à juillet 2024, quand son équipe d'Elfsborg se rendait chez le Sheriff dans le cadre du deuxième tour préliminaire d'Europa League. Dans la capitale de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, la situation est très tendue.

Pas de conflit armé, sans quoi la rencontre n'aurait pas pu y avoir lieu. Mais un climat de méfiance et d'intimidation permanent. Même les joueurs, habituellement dans leur bulle lorsqu'ils entreprennent un déplacement, le ressentent fortement.

Zeneli et Elfsborg ont dû faire front

"Un vol chaotique, puis ce trajet interminable en bus jusqu’à l’hôtel et le stade. Sans parler des routes défoncées qui n’ont rien arrangé. Et puis, à l’arrivée, on est accueilli par les forces de sécurité, Kalachnikovs à la main", se souvient Zeneli, assez marqué.





Une drôle d'atmosphère dans laquelle Elfsborg souffre. Le score est toujours de 0-0 après 85 minutes, il faut un penalty pour permettre aux visiteurs de faire la différence. "Pendant le match, il y avait plus d’hommes armés que de supporters. Une expérience étrange".

Les Suédois ont finalement passé les obstacles les uns après les autres pour atteindre la phase de ligue de l'Europa League, permettant à Zeneli de se montrer contre des clubs du calibre de Tottenham, l'AS Roma ou Bilbao.