Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

Ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Italie. Mark van Bommel a dû faire des choix quant aux joueurs sur la feuille de match, voici son groupe.

Comme de nombreux autres sélectionneurs, Mark van Bommel ne s'est pas cantonné à un groupe de 23 joueurs. Face à cette trêve prolongée, riche de quatre rencontres de Ligue des Nations, le sélectionneur a retenu 28 noms pour sa première liste.

Pas de Malick Fofana

Mais ce soir, il n'y a que 23 places sur la feuille de matchs. 23 joueurs qui sont désormais connus, enregistrés par la fédération belge et relayés par le site de l'UEFA sur sa feuille de match.

On y apprend ainsi que les cinq joueurs écartés sont Mike Penders (forfait, il n'a pas fait le déplacement à Rome), Koni De Winter, Kyriani Sabbe, Malick Fofana et Leandro Trossard (lui aussi forfait pour la rencontre).

Les 23 Diables Rouges sélectionnés pour affronter l'Italie :

Gardiens : Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser



Défenseurs : Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne

Milieux de terrain : Roméo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin



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Attaquants : Romelu Lukaku, Mika Godts, Loïs Openda, Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo

Côté italien, Roberto Mancini a également dû faire des choix. Il n'utilisera pas Nicolò Zaniolo, Massimo Pessina, Alessandro Bastoni (suspendu), Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Matteo Ruggeri, Samuele Ricci et Nicolò Fagioli (blessé) pour la rencontre de ce soir.