Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Pas de Malick Fofana : voici les cinq Diables qui ne seront pas sur la feuille contre l'Italie
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Italie. Mark van Bommel a dû faire des choix quant aux joueurs sur la feuille de match, voici son groupe.

Comme de nombreux autres sélectionneurs, Mark van Bommel ne s'est pas cantonné à un groupe de 23 joueurs. Face à cette trêve prolongée, riche de quatre rencontres de Ligue des Nations, le sélectionneur a retenu 28 noms pour sa première liste.

Pas de Malick Fofana

Mais ce soir, il n'y a que 23 places sur la feuille de matchs. 23 joueurs qui sont désormais connus, enregistrés par la fédération belge et relayés par le site de l'UEFA sur sa feuille de match.

On y apprend ainsi que les cinq joueurs écartés sont Mike Penders (forfait, il n'a pas fait le déplacement à Rome), Koni De Winter, Kyriani Sabbe, Malick Fofana et Leandro Trossard (lui aussi forfait pour la rencontre).

Les 23 Diables Rouges sélectionnés pour affronter l'Italie :

Gardiens : Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser

Défenseurs : Zeno Debast, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne

Milieux de terrain : Roméo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin

Lire aussi… Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

Attaquants : Romelu Lukaku, Mika Godts, Loïs Openda, Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo

Côté italien, Roberto Mancini a également dû faire des choix. Il n'utilisera pas  Nicolò Zaniolo, Massimo Pessina, Alessandro Bastoni (suspendu), Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Matteo Ruggeri, Samuele Ricci et Nicolò Fagioli (blessé) pour la rencontre de ce soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie

Plus de news

Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

13:30
LIVE : Suivez Italie-Belgique en direct commenté (20h45) : les grands débuts de Van Bommel Live

LIVE : Suivez Italie-Belgique en direct commenté (20h45) : les grands débuts de Van Bommel

09:50
Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

10:00
Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

09:30
Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

08:00
Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard

16:16
Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

06:30
C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

C'est déjà ça de pris : excellente nouvelle pour la RAAL en vue de son match contre le Club de Bruges

16:00
Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

Les aléas du mercato : comment Promise David a failli manquer son transfert à cause d'un festival belge

15:30
Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

14:30
🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

08:30
"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

"On a été accueillis Kalachnikovs à la main" : un Unioniste raconte son déplacement le plus traumatisant

14:00
Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

Le départ de Roberto Martinez n'a pas tout changé : Cristiano Ronaldo reste au coeur des polémiques

12:45
"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges Interview

"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges

09:00
La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel

21:00
Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva

12:00
1
Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi" Interview

Charles De Ketelaere se confie sur la Coupe du monde et sur son rôle : "On ne tire pas le meilleur de moi"

06:00
Mark Van Bommel annonce ses principes de jeu... et défend Openda devant la presse italienne

Mark Van Bommel annonce ses principes de jeu... et défend Openda devant la presse italienne

20:20
Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

Didier Deschamps aurait déjà pu retrouver les Diables Rouges... et les Bleus

11:30
Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

11:00
De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

De flop d'Anderlecht à international : Sebastiano Esposito, symbole des faiblesses italiennes ?

10:30
Roberto Mancini confirme avoir rencontré Nicolo Tresoldi : "Espérons qu'en juin, il se sente 51% italien..."

Roberto Mancini confirme avoir rencontré Nicolo Tresoldi : "Espérons qu'en juin, il se sente 51% italien..."

21:20
"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

"À 35 ans, ce serait du suicide" : voici le onze de Philippe Albert pour la Belgique face à l'Italie

17:40
Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

07:40
🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

07:20
1
Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

Sébastien Pocognoli va perpétuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

07:00
Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet

Le foot amateur a parlé : ça se précise pour Vincent Mannaert...et Simon Mignolet

20:40
Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations

Teuma régale, Haaland assomme Riemer, Klopp frustré par Xavi : les résumés de la soirée en Ligue des Nations

22:55
Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

Deux Diables Rouges forfaits pour affronter l’Italie

24/09
Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A

Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A

22:40
1
Avec encore un but d'Isah : la RAAL regoûte à la victoire contre le RWDM

Avec encore un but d'Isah : la RAAL regoûte à la victoire contre le RWDM

22:20
Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

Poussifs mais victorieux : Norman Bassette permet aux Diablotins de faire un pas de plus vers l'Euro

21:51
Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York

Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York

21:40
1
Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique

Un nouveau de la sélection déjà dans le onze ? La composition probable de l'Italie contre la Belgique

24/09
La victoire du SL 16 remise en cause ? L'Olympic Charleroi devant la CBAS !

La victoire du SL 16 remise en cause ? L'Olympic Charleroi devant la CBAS !

20:00
Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

Dernier entraînement à Tubize ce jeudi : le programme des Diables Rouges avant Italie - Belgique

24/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 1-2 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-2 Danemark Danemark
Portugal Portugal 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 20:45 France France
Italie Italie 20:45 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux El Malvario El Malvario a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Charleroi devrait être en tête, une équipe du top en surrégime : le classement cher aux entraîneurs de D1A den strep den strep a propos de Comment l'Union fait-elle pour rester aussi compétitive malgré les départs ? El Malvario El Malvario a propos de Lucas Noubi parle du Standard et de Nathan Ngoy : "C’est un exemple à suivre pour les jeunes" JoBg JoBg a propos de Un Anderlechtois international pour la première fois : "Ce n'est que le début" El Malvario El Malvario a propos de Que devient Wout Faes ? Pogi Pogi a propos de "Le football est meilleur et plus plaisant, mais..." : Hein Vanhaezebrouck critique le Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved