Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro"
Photo: © photonews
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Vous souvenez-vous de Dejan Joveljić ? L'attaquant serbe avait été prêté à Anderlecht quelques semaines avant la pandémie de coronavirus. Il est aujourd'hui en pleine forme en MLS et se distingue également aux échecs, une passion qui lui est venue lors de son confinement bruxellois.

Il y a maintenant six ans, la pandémie mondiale de coronavirus et les confinements successifs qui en découlé ont bouleversé nos société. A ce moment-là, Dejan Joveljić venait tout juste d'arriver à Anderlecht.

L'Eintracht Francfort l'avait acheté pour quatre millions d'euros à l'Etoile Rouge de Belgrade mais ne l'utilisait que très peu en pointe. Joveljić débarquait donc au Sporting pour retrouver du rythme. La pandémie lui aura royalement permis de disputer cinq matchs en Mauve (un but et un assist).

 Dejan Joveljić enflamme la MLS

Francfort l'a ensuite prêté aux Autrichiens de Wolfberger, avant de le céder définitivement aux Los Angeles Galaxy en 2021. Toujours actif en MLS, l'international serbe y est devenu une véritable star, avec pas moins de 73 buts inscrits depuis son arrivée.

Cette saison, Joveljić est encore en pleine forme, avec 11 buts inscrits en 24 matchs pour le compte de deux clubs différents. Il a en effet quitté Kansas City pour les Seattle Sounders durant l'été, contre un chèque de plus de 5 millions à la clé.

Les échecs, un peu plus qu'un hobby

Si l'on vous en parle, c'est que l'ancien éphémère attaquant anderlechtois se distingue aussi en dehors des terrains. Il y joue avec beaucoup d'assiduité aux échecs. 

Le jeu s'est inscrit chez lui en véritable passion. Sur chess.com, poids lourd des échecs en ligne avec 250 millions d'inscrits, il affiche un classement Elo de 2 600, le plaçant dans le top 0,01 % des utilisateurs. 

D'autres footeux comme Michael Olise, Erling Haaland, Mohamed Salah, Christian Pulisic sont des férus d'échecs. Mais le niveau atteint par Joveljić est bien plus haut. Il est même désormais considéré comme le meilleur joueur d'échecs parmi l'ensemble des sportifs professionnels.

Mens sana in corpore sano

Pour lui, le confinement à Bruxelles a représenté un tournant : "Le championnat a été arrêté et je ne savais pas trop quoi faire. J'ai décidé de prendre des cours avec Miodrag Perunovic, un très bon ami qui est maître international. On a tout travaillé, les ouvertures, les fins de partie, la stratégie", explique-t-il dans une interview accordée au journal L'Equipe.

Le garçon avait déjà quelques bases, mais rien qui aurait pu le prédestiner à atteindre une telle maîtrise : "J'ai découvert les échecs avec mon grand-père et mon père quand j'avais cinq ou six ans. À l'époque, j'étais vraiment nul, je ne connaissais que les règles du jeu".

Le classement qui est le sien n'est pas anodin : les initiés confirment qu'il ne peut être atteint par hasard, mais bien en s'y dédiant corps et âme. Joveljic confirme y jouer pratiquement tous les jours : "D'abord, je termine tout ce que j'ai à faire en matière de football, et ensuite je joue aux échecs sur mon temps libre. Mais j'avoue que je suis sans doute accro".

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