Un homme du match clair, des latéraux en souffrance : les notes des Diables face à l'Italie

Quelle belle première mi-temps de nos Diables qui retrouvaient la compétition trois mois après la déception du Mondial. Et l'homme du match était même l'un des grands déçus de Rudi Garcia : Mika Godts, absent aux USA, a rappelé ses qualités, voire les a présentées à ceux qui ne le connaissaient pas vraiment. D'autres, par contre, ont déçu.

Lammens (7,5)

La voilà, la meilleure réponse à ses détracteurs après son erreur à la Coupe du Monde contre l'Espagne et son début de saison un peu hésitant à Manchester United. Quelques gros arrêts réflexe en seconde période et aucune hésitation.

De Cuyper (4)

Moins à la rue que Castagne en seconde période, c'est en première qu'il a pris l'eau. Heureusement pour lui, Mika Godts revenait bien l'aider, mais lui a au final peu amené devant.

Mechele (6)

Rien à signaler : il était très costaud sur les nombreux centres concédés par ses latéraux. Un roc, comme au Mondial.

Ngoy (6,5)

S'il prend parfois des risques, sa qualité technique et sa vitesse hors du commun en font le complément idéal au style plus classique de Mechele. Il s'est même permis des dribbles et des actions vers l'avant. Solide et probablement là pour rester.

Castagne (3)

Il peut se féliciter que Kean n'ait pas réglé la mire en première et que Lammens ait sorti le grand jeu en deuxième. Pas aidé par Moreira, c'est le moins qu'on puisse dire, il a été systématiquement pris en défaut. L'un de ses pires matchs de mémoire récente.



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Raskin (5)

Souvent le geste juste en première période, puis un trou d'air inexplicable en seconde : ses pertes de balles à répétition auraient pu coûter cher. Il aurait aussi pu faire le break en première mi-temps.

Tielemans (5,5)

Propre et inspiré, il a tenu son rôle et a bien combiné dans cet entrejeu qu'il connaît bien... en première période du moins. En seconde, il s'est éteint, comme Raskin.

De Bruyne (7)

Bien plus affûté qu'à la Coupe du Monde, KDB a touché beaucoup de ballons et s'est surtout donné à fond. Quelques passes qui ont très bien aéré le jeu et une très bonne entente avec Godts.

Godts (8)

Il n'a pas pris le n°10 pour rien, et on aimerait qu'il le garde pour de bon. Il y a du Hazard dans le génie de Mika Godts, et ce n'est pas un compliment qu'on fait à la légère. Son but est superbe, mais ses gestes sentent le football de très haut niveau.

De Ketelaere (6)

Beaucoup de travail et d'application, un vrai poids pour la défense adverse, une occasion franche qui aurait peut-être dû être au fond. Cédera-t-il sa place de sitôt ?

Moreira (4,5)

Il jouait gros sur le flanc droit et cela l'a peut-être desservi, car on n'a retrouvé ni le Moreira monté face au Sénégal, ni celui qui brille à Milan sur l'autre flanc. Aucune inspiration.