Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été

Scott Crabbé, journaliste football
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Un joli clin d'oeil : comment Roberto Mancini aurait bien voulu reprendre les Diables cet été
Photo: © photonews
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Voir Roberto Mancini défier les Diables Rouges ce soir en tant que sélectionneur italien ne coulait pas de source il y a quelques mois. Parce que la Squadra avait d'autres options prioritaires...mais aussi parce que le principal intéressé se serait bien vu coacher l'équipe belge. Retour sur un été agité.

A l'image du match entre les Pays-Bas de Xavi et l'Allemagne de Jürgen Klopp hier soir, cet Italie - Belgique mettra aux prises deux nations qui viennent de changer de sélectionneur. C'est qu'une Coupe du Monde (ou une non-participation dans le cas des Italiens) est souvent à l'origine d'une passation de pouvoir sur les petits bancs.

Mark van Bommel et Roberto Mancini vont donc ainsi coacher le premier match de leur mandat. Un petit clin d'oeil à Van Bommel qui a joué en Italie, un autre un peu plus malicieux encore pour Mancini...qui était parmi les candidats pour succéder à Rudi Garcia à la tête des Diables cet été.

Un flirt tué dans l'oeuf

Le sexagénaire italien était ainsi disposé à discuter avec Vincent Mannaert en vue du poste. Mais il n'en a rien été. Notre directeur technique a finalement privilégié la piste Mark van Bommel, avec qui les premiers contacts datent de bien avant le départ de Rudi Garcia ou même de la fin de Coupe du Monde de l'équipe.

Mancini s'est donc retrouvé à la tête de l'Italie. Et pourtant, il n'était pas non plus le plan A. On pourrait même parler de plan C. Lorsque le rêve ultime - ramener Pep Guardiola dans la botte 24 ans après son départ de Brescia - s'est avéré irréalisable, la direction s'est tournée vers Andrea Pirlo.

Roberto Mancini déjoue les pronostics

Tout semblait ficelé, mais Giovanni Malago, le président de la fédération, a finalement dû faire machine arrière face au tollé provoqué par le rôle d'ambassadeur d'une société russe de paris sportifs de Pirlo. 

Lire aussi… LIVE : Suivez Italie-Belgique en direct commenté (20h45) : les grands débuts de Van Bommel

Roberto Mancini en a 'profité' pour s'engouffrer dans la brèche et succéder à Gennaro Gattuso, qui avait démissionné à la suite de l'élimination contre la Bosnie lors du barrage d'accession à la Coupe du Monde.

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