Un joueur courtisé par Anderlecht l'été dernier cartonne : il est désormais dans les papiers du FC Barcelone

Anderlecht avait tenté de l'enroler l'été dernier mais le Norvégien de 22 ans a choisi de rester dans son club de Djurgårdens IF. Depuis, sa valeur a continué à grimper au vu de ses performances.

Bo Hegland réalise une excellente saison en Suède. Après 22 journées de championnat, le milieu offensif compte huit buts et quinze passes décisives. Avec ces quinze assists, il a égalé le record du plus grand nombre de passes décisives sur une saison en Allsvenskan, la division 1 suédoise.

Selon le journal Expressen, un scout du FC Barcelone était même présent dans les tribunes lors de la victoire 2-0 de Djurgården contre GAIS, spécifiquement pour observer Hegland. Ce soir-là, le Norvégien a une nouvelle fois répondu présent : il a délivré l’assist sur le but d’ouverture avant d’inscrire lui-même le 2-0.

Anderlecht essuie un refus

Les Bruxellois avaient des projets concrets pour Hegland. À la fin du mercato estival, Anderlecht lui aurait formulé une offre, mais le milieu de terrain l’a refusée. Il souhaitait terminer sa saison à Djurgården et a ensuite souligné que son attention était entièrement tournée vers le club suédois.

Ce choix semble pour l’instant porter ses fruits. Contre GAIS, sa quinzième passe décisive lui a permis d’égaler le record d’Allsvenskan détenu par Magnus Wolff Eikrem, avant qu’il ne trouve lui-même le chemin des filets. Hegland s’est ainsi imposé comme l’une des grandes attractions du championnat.

Le FC Barcelone ne lâche pas le Norvégien de vue

L’intérêt ne se limite toutefois pas au FC Barcelone. Newcastle United a également été associé au nom du Norvégien ces derniers mois. Sa progression entraîne donc une concurrence toujours plus importante.





Djurgården n’est en outre pas contraint de le vendre immédiatement. Hegland est arrivé du club de Moss durant l’été 2025 et a signé un contrat jusqu’à la fin de l’année 2029. À l’époque, le club suédois l’avait recruté comme un milieu offensif très créatif et voit aujourd’hui cette confiance pleinement récompensée.