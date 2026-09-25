Une trajectoire à la Raul Florucz ? Anderlecht sur les traces d'un attaquant autrichien prêt à se révéler

Le mercato d'été a beau être terminé, tous les clubs travaillent déjà dans l'ombre pour les prochaines fenêtres de transfert, en dépêchant des scouts aux quatre coins de l'Europe, et plus loin encore. Du côté d'Anderlecht, on semble ainsi attentivement surveiller les performances de Muharem Husković, un attaquant autrichien qui explose dans le championnat bosnien.

Des représentants du club suédois de Kalmar et du RSC Anderlecht étaient présents le week-end dernier au stade Grbavica pour assister au match entre le club local, le Željezničar, et le Zenica Čelik. Le Sporting avait d'ailleurs déjà observé le match de Željezničar contre Sarajevo.

Selon les informations du média local Klix Sports, leur présence s’explique par les performances remarquables de trois joueurs du Željezničar – Aldian Korora, Eldar Dragović et Muharem Husković – qui réalisent une excellente saison avec le club de Grbavica. Mais Anderlecht s’intéresserait tout particulièrement à Husković.

Un début de saison intéressant

L’Autrichien de 23 ans se distingue en Bosnie-Herzégovine. A l'image d'un Raul Florucz qui s'est expatrié en Croatie puis dans le championnat slovène pour se faire repérer, Husković affiche des statistiques assez prometteuses.

Cette saison, l'ancien international U21 autrichien a déjà inscrit trois buts en huit rencontres pour son équipe, et ce en seulement 294 minutes de jeu. Il s’est donc montré décisif toutes les 98 minutes pour son équipe.

Un prospect pour l'hiver ou l'été prochain ?

Formé et révélé à l'Autria Vienne, Husković a rejoint le club en février dernier après un dernier séjour en prêt au Blau-Weiss Linz et s’est immédiatement illustré en Premijer Liga Bosne i Hercegovine





OFFICIAL: 22 year old forward Muharem Huskovic signs for FK Zeljeznicar Sarajevo from Austria Wien until 2028. pic.twitter.com/Ex5DF2yjQk — Bosnian Football (@BosniaNTBall) February 3, 2026

Bien qu'Anderlecht ait déjà l'embarras du choix en pointe avec Tawfik Bentayeb, Mihajlo Cvetković, Danylo Sikan ou encore Adriano Bertaccini, la cellule scouting est toujours attentive à certains autres types de profil et aux bonnes affaires qui se signaleraient sur le marché. Les Mauves pourraient donc devoir faire face à la concurrence de Kalmar, qui a beaucoup vendu cet été et se cherche de nouveaux attaquants.