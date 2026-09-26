Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine

Muzamel Rahmat Lorenz Lomme
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine
Photo: © photonews
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Buteur face à la Hongrie, Danylo Sikan confirme son bon début de saison. Une excellente nouvelle pour Anderlecht, qui compte sur l'attaquant ukrainien cette saison.

La Ligue des Nations ne se limite pas aux rencontres de la division A. En division B, les sélections nationales s'affrontent pour décrocher des points. Dans le groupe 2, la Hongrie recevait l'Ukraine, avec Danylo Sikan titulaire dans les rangs ukrainiens. L'attaquant a su répondre à la confiance de son sélectionneur.

Sikan marque de la tête

Juste avant la pause, Sikan a repris de la tête un centre venu de la gauche pour ouvrir le score 0-1. Un avantage que l'Ukraine a conservé jusqu'à la mi-temps. L'attaquant a inscrit son deuxième but en huit sélections, après avoir trouvé le chemin des filets dès ses débuts face au Kazakhstan.

Depuis le début de la saison, il a inscrit six buts en 14 rencontres, toutes compétitions confondues. Cinq d'entre eux ont été marqués lors des tours préliminaires de l'Europa League et pour l'instant qu'une seule réalisation en Jupiler Pro League.

Le RSCA a-t-il trouvé son duo offensif ?

Anderlecht se réjouira de voir Sikan marquer avec l'Ukraine. Né à Jytomyr, l'attaquant s'est imposé comme le premier choix à la pointe de l'attaque bruxelloise et est prêt à franchir un nouveau cap. Recruté à Trabzonspor en janvier 2026 pour six millions d'euros, il avait éprouvé quelques difficultés lors de ses premiers mois à Bruxelles, mais a terminé la saison sur une note positive, avec deux buts et une passe décisive.


L'Ukrainien poursuit sur sa lancée. L'arrivée de Tawfik Bentayeb porte ses fruits. Depuis son transfert, le Marocain a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Les Mauves ont-ils enfin trouvé leur duo d'attaque idéal ?

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