Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge
Photo: © photonews
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Liverpool a réussi à convaincre Brughmans de changer ses plans. Le jeune gardien belge avait pris la direction d'un autre grand club, où évolue son idole.

Liverpool avait officialisé l'arrivée de Lucca Brughmans le 1er septembre. Le joueur a signé un contrat de longue durée, mais restera à Genk cette saison pour poursuivre sa progression. Le club anglais peut le faire venir en janvier, même si cette option paraît peu probable pour le moment.

Selon The Daily Mail, une lutte surprenante avec le Real Madrid s'est jouée avant ce transfert. Brughmans se serait rendu dans les installations du géant espagnol et aurait pu suivre les traces de Thibaut Courtois, son grand modèle, selon le journal britannique. Mais Liverpool a réussi à renverser la situation en très peu de temps.

Liverpool convainc Brughmans avec un projet sportif

Matt Newberry, le directeur du recrutement des talents internationaux de Liverpool, a joué un rôle important dans ce dossier. Il participe à la direction de la recherche internationale des Reds, à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel.

Selon la même source, Liverpool a convaincu Brughmans avec le parcours que le club lui avait préparé. Les Anglais ont formulé une offre à Genk le dimanche 30 août. À peine un jour plus tard, le gardien était dans l'avion en direction de Merseyside afin de finaliser son transfert.

Liverpool préfère laisser Brughmans à Genk pour qu'il continue à progresser. À 18 ans, le gardien pourra disputer une saison complète comme titulaire en Jupiler Pro League, sans devoir se battre pour une place à Anfield.

Genk le décrit comme un gardien moderne, qui combine sa taille et son envergure avec de gros réflexes, de bonnes qualités balle au pied et du leadership. Brughmans est arrivé du PSV en 2022 et s'entraînait régulièrement avec l'équipe première depuis l'âge de 15 ans. À 16 ans, il a fait ses débuts avec le Jong Genk.

Une ascension fulgurante à Genk

Brughmans a fait ses débuts avec l'équipe première de Genk en avril dernier et s'est rapidement imposé comme titulaire. En 18 matchs, le jeune gardien a gardé ses cages inviolées à sept reprises. À 18 ans, il est devenu le numéro un du club limbourgeois.

Le Belge a une belle expérience internationale avec les jeunes. En 2025, il a porté le brassard de capitaine lors de l'Euro et de la Coupe du monde U17. Des performances qui ont convaincu Liverpool de miser sur lui.

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