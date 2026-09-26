Clap de fin : les billets pour le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine vendus en un clin d'oeil

La Fédération argentine de football (AF) a annoncé que la demande de billets pour le match d'adieu de Lionel Messi a été énorme et qu'ils auraient facilement pu vendre bien plus que les 80 000 tickets disponibles.

Lionel Messi, âgé de 39 ans, avait annoncé en août qu’il faisait ses adieux au football international et quittait la sélection nationale. Son sélectionneur Lionel Scaloni l’a tout de même convoqué dans le groupe pour le match amical contre le Bénin.

Un dernier tango dans un stade comble

Le lauréat de huit Ballons d’Or pourra ainsi être salué comme il se doit par le public argentin. Ce que certains appellent le "dernier tango" ou la "dernière danse" de Léo Messi sous les couleurs de l’équipe nationale argentine, tous les joueurs de la sélection victorieuse de la Coupe du monde 2022 ont été conviés à l'événement, accompagnés de leur famille.

Messi a disputé 207 matchs avec l’Argentine et a inscrit 125 buts. Il a mené son pays vers le titre mondial suprême en 2022, ainsi qu'en finale (perdue) des Coupes du monde 2014 et 2026. Il a également remporté deux Copa América.



Le match amical contre le Bénin est le troisième et dernier de l’Argentine pendant la trêve internationale. L’équipe affrontera d’abord la Bolivie (le 30 septembre à Córdoba) puis le Burkina Faso (le 3 octobre à Buenos Aires).