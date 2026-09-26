"Climatise", "surclasse" : la presse étrangère encense les Diables Rouges et Mika Godts

La victoire de la Belgique en Italie 0-2 fait réagir la presse étrangère. Mika Godts reçoit des éloges, mais les médias italiens critiquent leur sélection.

La Belgique s'est imposée 0-2 en Italie vendredi soir, pour le premier match de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges. Mika Godts a attiré l'attention des médias étrangers. La presse italienne n'a pas épargné les hommes de Roberto Mancini. Tour d'horizon de ce qu'écrit la presse étrangère ce samedi matin.

Foot Mercato : "La Belgique surclasse l'Italie"

En France, Foot Mercato n'a pas manqué de saluer la victoire des Diables Rouges. Le média français a choisi un titre clair : "La Belgique surclasse l'Italie". Il souligne les difficultés rencontrées par les Italiens face aux hommes de van Bommel. "Au Stade Olimpico, ce sont les Belges qui ont pris le meilleur face à une équipe italienne beaucoup trop brouillonne et en manque d'idées".

Pour sa première sous les ordres de Van Bommel, Godts a inscrit son premier but en sélection après 20 minutes de jeu. Foot Mercato revient sur cette action. "Trouvé sur le côté gauche par De Bruyne, Mika Godts se jouait de deux défenseurs italiens avant de conclure du pied droit pour son premier but en sélection".

Le média français revient aussi sur le deuxième but belge, inscrit par Dodi Lukebakio à la 69e minute. L'Italie avait repris le contrôle du match après la pause. "Contre le cours du jeu, les Belges réalisaient le break, sur un run solitaire de Dodi Lukebakio".

L'Équipe : "La Belgique climatise l'Italie"

L'Équipe a apprécié la prestation des Diables Rouges. Le quotidien français a choisi le titre "La Belgique climatise l'Italie" pour revenir sur cette première rencontre de Ligue des Nations. "La Belgique de Mark van Bommel a très bien débuté sa Ligue des nations 2026 en venant nettement l'emporter en Italie (2-0)".



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Le journal s'est attardé sur la prestation de Godts. L'ancien joueur de l'Ajax, désormais au PSG, a posé de nombreux problèmes à la défense italienne. "Dans son style vif, l'ailier gauche du PSG a fait beaucoup de dégâts dans un milieu et une défense italienne très laxistes".

Le numéro 10 a réussi ses débuts sous les ordres de Van Bommel. Son but et ses nombreuses initiatives offensives ont contribué au succès des Diables.

La Gazzetta dello Sport : "L'Italie, c'est tout ?"

Du côté italien, la déception est grande. La Gazzetta dello Sport n'a pas mâché ses mots après la défaite de la Squadra Azzurra. Son titre résume le sentiment général : "L'Italie, c'est tout ? La Belgique domine l'Olimpico pour son premier match de Ligue des Nations".

Le quotidien italien regrette la première période de son équipe. Les Belges ont multiplié les occasions et auraient pu rentrer aux vestiaires avec une avance bien plus importante. "Les Diables Rouges ont dominé la première mi-temps, se créant au moins quatre ou cinq autres occasions de doubler leur avance".

Pour Mancini, ce retour à la tête de la sélection italienne commence par une défaite à domicile. "Le programme de Roberto Mancini de ces derniers jours a été réduit à néant par la Belgique, qui nous a battus à l'Olimpico".

Le journal italien a apprécié le football proposé par les Diables Rouges. Kevin De Bruyne a impressionné par sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions. "Les Diables Rouges ont montré plus de cohésion et une meilleure maîtrise du ballon. De Bruyne, sur le terrain, nous a offert de belles leçons de football et a orchestré les occasions de ses coéquipiers, mais Godts et De Ketelaere, qui a bien joué en faux neuf, nous ont aussi mis en difficulté".

La presse étrangère s'accorde sur la qualité de la première période belge et sur le rôle important joué par Godts. van Bommel pourra préparer son deuxième match à la tête des Diables Rouges, lundi face à la France.