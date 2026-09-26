Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

Scott Crabbé, journaliste football
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Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark
Photo: © photonews
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Le Danemark est sous pression après sa défaite contre la Norvège. Les choix de Brian Riemer ont d'ailleurs été publiquement remis en cause par son capitaine Pierre-Emile Höjbjerg. Ce dernier a dû s'excuser.

Après la non-qualification du Danemark pour la Coupe du Monde, Brian Riemer n'a déjà plus vraiment le droit à l'erreur. Or, le calendrier lui réservait une solide affiche pour la reprise des hostilités : un duel pratiquement fratricide face à la Norvège (quart de finaliste du Mondial) qui voulait confirmer une sorte de passation de pouvoir face à son grand rival scandinave.

Mené 2-0 après 20 minutes, le Danemark a bien réagi pour revenir à 2-2. Mais Erling Haaland a fini par faire pencher la balance sur corner. Une défaite difficile à avaler pour les Danois.

Les critiques fusent envers Riemer

Au coup de sifflet final, le capitaine Pierre-Emile Höjbjerg s'est d'ailleurs présenté en interview avec la franchise d'un Kevin De Bruyne aux joues rosies. 

"Le problème, c'est que nous avons deux joueurs avec le même profil au milieu. Le sélectionneur devrait peut-être en titulariser un et laisser l'autre sur le banc, afin de privilégier le collectif plutôt que nos performances individuelles", a-t-il lancé.

La tension monte au Danemark

Avant de conclure : "Au final, nous devons penser au bien de l'équipe et non à notre propre intérêt. Je ne suis pas trop fier de faire cette déclaration. Mais on voit bien que ça ne marche pas. C'est un peu gênant".

Des propos qui remettaient directement en cause les choix de Riemer, fragilisant un peu plus la position du sélectionneur. Quand la flèche vient du capitaine, les indices quant à l'unité du vestiaire ne sont pas bien rassurants.

riemer

"Le capitaine l'a dit lui-même. Cela me confirme qu'il y a un grave problème entre les joueurs et Brian Riemer", a surenchéri l'ancien international Thomas Gravesen.

Bo Henriksen était tout aussi catastrophé : "Ce problème aurait dû être réglé en interne. C’est un désastre pour l’équipe nationale danoise que notre capitaine et, à mon avis, notre meilleur joueur, ne puissent pas jouer ensemble. C’est inadmissible ! En parler dans la presse est d’une stupidité sans nom pour un capitaine. Il faut absolument résoudre ce problème".

Faux pas interdit contre le Pays de Galles

Si Riemer est plus que jamais sous pression, Höjbjerg est également sous le feu des projecteurs depuis sa sortie. Outre cette attaque frontale envers son sélectionneur, il a également été critiqué pour sa position vis-à-vis de Morten Hjulmand, ledit joueur présentant un profil trop similaire au milieu de terrain.

Le capitaine a ainsi été contraint de s'excuser : "J'ai commis une erreur. Je suis humain. Une personne qui aime l'équipe nationale, le Danemark et le football. Quand je suis déçu par une défaite comme jeudi, après un retour par ailleurs génial, une Coupe du monde manquée, les émotions se mélangent et je dis des choses sans réfléchir", s'est-il excusé. 

Mais l'incendie est encore loin d'être éteint. En cas de contre-performance contre le Pays de Galles demain soir, il pourrait d'ailleurs se raviver de plus belle.

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