Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

Le grand jour a sonné pour Sébastien Pocognoli ! Notre compatriote a vécu cette après-midi son premier match sur le banc de la sélection écossaise. Sans première victoire à la clé : la Tartan Army a été contrainte au match nul en Slovénie.

Cinq semaines après sa nomination, Sébastien Pocognoli se mesurait pour la première fois à la réalité d'un match officiel. Pour cette entrée en matière, l'Ecosse (présente en Ligue B de la Ligue des Nations) se déplaçait en Slovénie.

Une animation semblable à celle de l'Union

Notre compatriote a opté pour une composition de départ en 3-4-1-2, avec notamment l'ancien Ostendais (et Brugeois) Jack Hendry en défense et Robbie Ure (passé des RSCA Futures au FC Séville en quelques mois) en pointe.

La première mi-temps est assez partagée : le ballon circule majoritairement dans les rangs écossais, mais la Slovénie se procure légèrement plus d'occasions en contre. Insuffisant toutefois pour faire pencher la balance ; 0-0 au repos.

Les Ecossais insistent, la Slovénie plie mais ne rompt pas

A la reprise, la domination de l'Ecosse s'est fait beaucoup plus insistante : on ne jouait plus que dans un seul camp. Les visiteurs ont ainsi tenté 14 tirs rien que sur ce deuxième acte. Mais la défense slovène a tenu, bien aidée par un grand Jan Oblak, auteur de cinq arrêts.



Comme lors de son tout premier match officiel sur le banc de l'Union Saint-Gilloise (0-0 à Dender), Poco doit donc se contenter d'un match nul. Pas les débuts rêves, même si la deuxième mi-temps a montré que son équipe était réceptive à ses préceptes. Prochaine étape mardi, avec la réception de la Suisse.