L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

L'UEFA a tranché : Rade Obrenovic sera l'arbitre du match de lundi soir entre la Belgique et la France. Ce ne sera pas la première fois qu'il croise la route de nos Diables. Même topo pour Mark van Bommel...qui aurait sans doute préféré éviter de se replonger dans ces souvenirs.

Un match entre voisins nous vaut toujours son lot d'adrénaline et de contestation. Il s'agira donc d'avoir les nerfs solides. C'est ainsi que pour le Belgique - France de lundi, l'UEFA désigné Rade Obrenovic au sifflet.

Il s'agit d'un arbitre slovène de 36 ans qui a déjà dirigé les Diables Rouges lors de l'amical remporté 0-2 en Croatie au début de l'été pour préparer la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Un match sans histoire, sans penalty ni carte rouge.

Rade Obrenovic témoin de la remontada du Shakhtar à l'Antwerp

La rencontre entre Rade Obrenovic et Mark van Bommel avait en revanche été plus agitée. Cela remonte à octobre 2023, quand l'Antwerp disputait la Ligue des Champions.

Le Great Old affrontait le Shakhtar Dontesk. Tout se passait plutôt bien puisque les Anversois menaient 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Vincent Janssen et Michel-Ange Balikwisha.

Mais en deuxième mi-temps, les Ukrainiens avaient complètement inversé la situation pour s'imposer 2-3, notamment grâce au doublé d'un certain Danylo Sikan. Et d'un coup franc accordé par l'arbitre, transformé directement par Yaroslav Rakitskyi. Rade Obrenovic avait également accordé un penalty au Shakhtar pour une faute de main de Toby Alderweireld, mais Dmytro Riznyk s'était manqué depuis les onze mètres.



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Arbitre de l'Union la saison dernière

Autre souvenir belge, la défaite 2-0 de l'Union Saint-Gilloise au Bayern Munich la saison passée. Mais l'homme en noir (ou plus exactement en bleu marine) n'y était pour rien, il avait d'ailleurs exclu Kim Min-Jae en deuxième mi-temps.

Hein Vanhaezebrouck avait également eu affaire à lui du temps où il coachait La Gantoise, avec un résultat plus positif à la clé, une victoire 0-1 sur la pelouse du RFC Riga.