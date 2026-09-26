L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

La première journée de Ligue des Nations se poursuivait ce soir avec des rencontres aux quatre coins de l'Europe. Petit tour des principaux résultats.

En dehors du sixième tour de la Coupe de Belgique ou des deux rencontres de D1 FFA, l'affiche de samedi soir était évidemment cet alléchant Angleterre - Espagne en Ligue des Nations.

Un choc qui a démarré tambour battant puisque Lamine Yamal a climatisé Wembley en s'en allant battre James Trafford après moins de deux minutes. Pas abattue pour autant, l'Angleterre a réagi, finissant par égaliser via un autre attaquant du FC Barcelone, parti victorieusement en contre peu après la demi-heure.

⚡️ | Lamine Yamal et l’Espagne n’ont eu besoin que de 2️⃣ minutes pour ouvrir le score à Wembley ! 😱⏱️ #NationsLeague pic.twitter.com/TYMpRrnN1S — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 26, 2026

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | En quelques minutes Anthony Gordon et Harry Kane inversent l’issue de la rencontre. 👀 #NationsLeague pic.twitter.com/4XNT5R0KH1 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 26, 2026

L'Angleterre joue avec son bonheur, l'Espagne en profite

Sur leur lancée, les Three Lions ont même complètement renversé la vapeur en cinq minutes sur une reprise de la tête d'Harry Kane déviée par Marc Cucurella. Dans ses petits souliers, l'Espagne a encore été dominée à reprise et a d'ailleurs concédé un penalty. Mais Kane a manqué l'occasion de faire le break en ne cadrant pas son envoi.





Il n'a pas tardé à s'en mordre les doigts : à l'heure de jeu, Alex Baena permettait aux Espagnols de recoller. Mieux (ou pire, c'est selon), la Roja a à son tour inversé la vapeur en inscrivant le 2-3 par Mikel Oyarzabal, son supersub préféré à l'approche du dernier quart d'heure.

La Croatie fait le boulot, la Finlande cartonne

Dans l'autre rencontre de groupe B, les vétérans croates ont encore montré l'exemple en République tchèque. S'inspirant de l'ouverture du score de Luka Modric, Ivan Perisic (78 ans à eux deux) a ensuite permis à la Croatie de répondre à l'égalisation tchèque en offrant le 1-2 au jeunot Mario Pašalić, seulement âgé de 31 ans. Malgré un but local annulé, la Croatie a cette fois conservé son avantage jusqu'au bout.

Ailleurs en Europe, notons la victoire sans trembler de la Suisse en Macédoine du Nord (0-3), celle de nos voisins luxembourgeois en Bulgarie (1-2), ou encore le carton 0-7 de la Finlande du côté de Saint-Marin.