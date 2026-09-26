Mika Godts avait reçu un message clair de Van Bommel : "Ca fait beaucoup de bien"

Mika Godts jouait peut-être gros en l'absence de Jérémy Doku et de Leandro Trossard ce vendredi : il devait prouver qu'il était capable d'endosser le rôle de moteur offensif des Diables Rouges. Mark Van Bommel lui avait confié les clefs du jeu, et le néo-parisien s'en est servi pour ouvrir la défense italienne.

Un seul joueur, au coup d'envoi de cet Italie-Belgique, n'était pas au départ pour Seattle en juin dernier, et c'était bien sûr Mika Godts. Rudi Garcia avait décidé de ne pas récompenser la superbe saison du désormais ex-joueur de l'Ajax Amsterdam, qui prend une belle revanche en étant l'homme du match pour cette entame de Nations League.

"Non, je n'envoie aucun message avec cette prestation, je suis juste content d'être là", sourit Godts après son match de haut vol. "J'ai fait un bon match, on a fait un bon match. On a fait ce que le coach a demandé, à savoir mettre de l'intensité, presser haut, et on se crée beaucoup d'occasions, même si ça aurait aussi été possible de marquer plus".

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Mark Van Bommel a laissé Mika Godts totalement libre

Ce qui a frappé, c'est la liberté dont disposait le Parisien sur le terrain. "Le coach ne m'a pas donné énormément de consignes à titre personnel, à part concernant le pressing en défense", révèle Mika Godts. "En attaque, il m'a juste dit de faire mes dribbles, et de continuer même si ça ne passait pas. Je dois dire que ça fait beaucoup de bien de recevoir une telle confiance".

Des propos que Mark Van Bommel confirme en conférence de presse après coup : "Je lui ai dit de persévérer encore et encore même si ça ne marchait pas, car après une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois... Ca peut finir par donner ce qu'on a vu", résume le sélectionneur. "Je trouve que Mika a fait un très bon match".

La vie à Paris : "Je n'ai aucune pression"

Godts, qui s'exprime dans un français parfait datant de sa période anderlechtoise, a également évoqué son adaptation à la vie parisienne. "Ca se passe très bien. Je n'ai pas de pression, le club croit en moi et mes coéquipiers m'aident beaucoup à m'adapter. Je suis très calme et j'essaie de faire du mieux que je peux", raconte celui qui a rejoint le PSG pour 55 millions d'euros cet été.



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"J'apprends beaucoup à l'entraînement, bien sûr. J'essaie de faire mes dribbles et d'amener ma qualité et mes coéquipiers m'aident énormément, je sens que mon niveau a déjà grimpé", estime Godts. "Si ça m'a aidé à prendre une autre ampleur en sélection ? Peut-être, c'est toujours différent quand tu rejoins un grand club européen. Mais je reste humble, je travaille dur".