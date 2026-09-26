"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini
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Roberto Mancini a critiqué la prestation de ses joueurs après la défaite de l'Italie contre la Belgique 0-2. Le sélectionneur italien a réagi aux sifflets des supporters présents dans le stade.

Roberto Mancini n'a pas apprécié la première période de ses joueurs face à la Belgique. Après la défaite de l'Italie 0-2, le sélectionneur a regretté les espaces laissés aux Diables Rouges et le manque d'agressivité de son équipe.

Une première période qui n'a pas plu à Roberto Mancini

Les Italiens ont eu du mal à contenir les Belges durant les 45 premières minutes. Mika Godts en a profité pour ouvrir le score à la 20e minute, sur une belle passe décisive de Kevin De Bruyne. Mancini estime que ses joueurs ont laissé trop de liberté à leurs adversaires. "Nous avons joué contre une très bonne équipe. Nous avons laissé trop d'espaces, surtout en première mi-temps. Ce n'était pas suffisant. Nous aurions dû être plus agressifs et mettre davantage la Belgique sous pression".

L'Italie a réagi après la pause, obligeant Senne Lammens à réaliser des gros arrêts. Ce temps fort n'a pas suffi à satisfaire le sélectionneur. J'ai vu des améliorations en seconde période. Nous avons concédé moins d'occasions. Tout n'était pas à jeter, c'est ce que nous devons retenir. La Belgique a continué à remporter la majorité des deuxièmes ballons. Nous étions trop précipités en possession".

Le deuxième but n'est pas passé

À la 69e minute, Dodi Lukebakio a doublé la mise au moment où l'Italie cherchait à égaliser. Mancini a critiqué la réaction de ses défenseurs sur cette action. "Le deuxième but ne doit jamais tomber. Nous défendons de manière trop passive". Avec deux buts de retard, les Italiens n'ont pas réussi à revenir dans la rencontre.

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À la fin du match, une partie du public italien a sifflé son équipe. Une réaction que Mancini comprend, même s'il ne souhaite pas s'attarder sur cette défaite. "Nous ne devons pas trop penser au passé. Cela n'a absolument aucun sens. Que les supporters nous sifflent ? Bien sûr que je les comprends. Ils sont déçus, et moi aussi. Nous espérons faire mieux lors des prochains matchs".

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