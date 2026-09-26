"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie
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La Belgique a battu l'Italie 0-2 ce vendredi soir. Philippe Albert a analysé ce succès et les prestations de Mika Godts et Senne Lammens.

La victoire de la Belgique en Italie 0-2 a permis à plusieurs Diables Rouges de se distinguer. Pour sa première sur le banc belge, Mark van Bommel a pu compter sur Mika Godts et Senne Lammens. Dans les colonnes du journal Le Soir, Philippe Albert, ancien international belge et désormais consultant, est revenu sur leurs performances et sur les premières idées du nouveau sélectionneur.

Mika Godts a convaincu Philippe Albert

Auteur du premier but, Mika Godts a impressionné Philippe Albert. L'ancien Diable a apprécié la prestation du joueur du PSG, aussi bien dans ses initiatives offensives que dans ses efforts défensifs. "Mika Godts a montré qu'il était un futur grand. Il a été très virevoltant avec toujours cette volonté de jouer vers l'avant. Son but, c'est de la classe pure. Il y a sa course, sa conduite de balle et puis la manière dont il se joue des deux défenseurs".

Albert a aussi aimé l'implication du jeune ailier sans ballon. Il prévient que la concurrence sera importante dans les prochains mois. "C'est magnifique, même si les défenseurs italiens n'ont plus le niveau de Baresi ou Maldini. J'ai aussi aimé son travail défensif quand c'était nécessaire. Tout ça est de bon augure pour la suite, même si le plus dur commence pour lui avec l'obligation de confirmer dans une zone de jeu où les postes sont doublés voire triplés de chaque côté. La concurrence sera saine et positive".

Senne Lammens répond à ses détracteurs

Senne Lammens a aussi convaincu Albert, grâce à ses deux arrêts en début de seconde période, lorsque l'Italie poussait pour égaliser. "Cette rencontre va faire le plus grand bien à Senne Lammens. Si la Belgique rentre au pays avec un clean sheet, c'est uniquement grâce à lui".

Les premières idées de Van Bommel

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van Bommel a proposé une organisation dans laquelle les joueurs ont régulièrement changé de position. "On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place. Il y avait beaucoup de mobilité de la part des joueurs dans un système de jeu très hybride".

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