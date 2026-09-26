Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome
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Insulté par des supporters italiens à Rome, Romelu Lukaku a répondu sur le terrain. Son échange avec Donnarumma s'est terminé par deux cartons jaunes.

Romelu Lukaku a eu droit à un accueil hostile vendredi soir à Rome. Dès l'échauffement, l'attaquant belge a été hué par des supporters de la Lazio présents derrière l'un des buts du Stadio Olimpico. Les insultes ont continué pendant la rencontre, à chacune de ses touches de balle. La tension est montée entre Lukaku et Gianluigi Donnarumma au cours du match.

Deux gestes de Lukaku pour répondre aux supporters italiens et à Donnarumma

Big Rom avait un message à faire passer à Donnarumma. Après lui avoir demandé le silence avec son geste, il lui a montré deux doigts. Le Belge faisait-il référence à l'avance des Diables Rouges ou voulait-il rappeler son palmarès en Serie A ? Sacré avec l'Inter et Naples, Lukaku compte deux titres de champion d'Italie, contre aucun pour l'ancien gardien de l'AC Milan.

La tension monte après le coup de sifflet final

Donnarumma n'avait pas apprécié la provocation. Une fois la rencontre terminée, le gardien italien s'est dirigé vers Lukaku pour lui demander des explications. L'arbitre a dû intervenir pour éviter que leur échange ne dégénère. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune.

Lukaku Romelu

Des ultras proches des mouvements néonazis

Les supporters de la Lazio ne lui ont laissé aucun répit, même pendant l'échauffement. Certains groupes ultras du club romain sont connus pour leurs sympathies fascistes. Pour le moment, rien ne permet d'affirmer que les insultes adressées au Diable étaient liées à ces convictions ou à sa couleur de peau.

Lire aussi… "On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

L'attaquant pourra au moins se satisfaire du résultat. Pour la première de Mark van Bommel à la tête des Diables, la Belgique s'est imposée 0-2 grâce aux buts de Mika Godts en première période et Dodi Lukebakio en seconde. Lukaku et ses coéquipiers retrouveront la France lundi au Stade Roi Baudouin, avec l'occasion de confirmer leur victoire en Italie.

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