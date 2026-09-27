Après la défaite face aux Diables, Roberto Mancini écarte dix joueurs pour le déplacement en Turquie

Si cette rencontre entre l'Italie et la Belgique (0-2) est vue d'un bon œil chez nous, c'est logiquement beaucoup moins le cas dans la Botte. Sifflée lors du retour aux vestiaires, la prestation de la première période a déçu les supporters de la Squadra Azzurra, ainsi que le sélectionneur Roberto Mancini, qui a décidé de ménager dix joueurs du groupe pour le déplacement en Turquie dans le cadre de la deuxième journée.

Ce n'était pas une grande Italie que la Belgique a affrontée, et battue lors de la première journée de Ligue des Nations, même si le contenu de la seconde période était bien meilleur du côté de la Squadra Azzurra, qui a vu Senne Lammens s'employer à plusieurs reprises pour garder sa cage inviolée.

Mais la prestation de la première mi-temps, lors de laquelle les Diables Rouges auraient pu inscrire l'un ou l'autre but supplémentaire, ne passe pas chez les suiveurs de la Nazionale... ni auprès du sélectionneur Roberto Mancini.

Revenu pour relancer le projet italien après avoir remporté le Championnat d'Europe en 2021, le sélectionneur de 61 ans avait sélectionné 34 joueurs pour ce premier rassemblement de la saison, afin de tester de nouvelles choses et de trouver le mélange idéal.

Dix joueurs italiens ménagés pour le déplacement en Turquie

Après la défaite initiale contre la Belgique, un tri dans sa sélection avant la deuxième journée et le déplacement en Turquie. La Fédération italienne l'a appris dans un communiqué publié ce dimanche : dix joueurs ne sont pas du voyage à Bursa.

"Dans le but de gérer la préparation en vue des matchs prévus contre la France à Paris et à nouveau contre l'équipe nationale turque à Bologne et de ne pas soumettre l'ensemble de l'effectif à un transfert fatigant en Turquie", explique la Fédération italienne.





Roberto Mancini se prive de Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci et Mohamed Alì Zoma, qui resteront avec une partie du staff technique pendant que les autres se déplaceront en Turquie.