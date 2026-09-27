"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

Emile Doucouré renforce ses liens avec le Mali, où il découvre la sélection nationale et retrouve une partie de ses racines familiales.

Emile Doucouré a pris une décision importante pour la suite de sa jeune carrière. Le gardien de 18 ans du KRC Genk choisit le Mali et rejoint pour la première fois le groupe A de l'Afrique de l'Ouest durant cette période internationale. Les éventuels doutes concernant un avenir avec les Diables Rouges sont levés.

Pour Doucouré, ce choix ne vient pas de nulle part. Ces dernières années, ses liens avec le Mali se sont à nouveau renforcés. Durant sa jeunesse, il ressentait moins cette connexion, notamment parce qu'il était scolarisé à Anvers et qu'il n'avait aucun contact avec la fédération malienne de football. La situation a changé lorsque son grand-père a commencé à venir moins souvent en Belgique.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Doucouré explique que ce lien personnel a éveillé sa curiosité. "Depuis que mon grand-père ne vient plus en Belgique tous les six mois, je suis devenu plus curieux à propos du Mali". Depuis mai, les contacts avec la fédération malienne se sont intensifiés afin de régler les formalités liées à son passeport.

Un choix définitif pour le Mali

Ces démarches administratives lui permettent d'être sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale A. Pour Doucouré, c'est un moment particulier. "Je suis heureux de pouvoir y aller, car la dernière fois que je suis allé au Mali, j'étais très jeune. Je ne m'en souviens même plus".

Le jeune gardien insiste sur le caractère définitif de son choix. Il en a discuté avec Guy Martens. "Pour moi, c'est un choix définitif que j'assume pleinement : je choisis le Mali à cent pour cent".





Doucouré séjourne pour la première fois au Mali en tant qu'international durant cette période dédiée aux sélections. En raison des températures élevées, les entraînements n'ont lieu que le soir. Durant la journée, le groupe passe beaucoup de temps ensemble, notamment lors des pauses-café obligatoires.

Il passe du temps avec Gaoussou Diarra, de Feyenoord, Mamadou Samassa et Check Keita, de Charleroi. En dehors de ces moments, il est très en contact avec sa compagne et ses parents en Belgique.

Un pion important avec les espoirs de Genk

En club, Doucouré se trouve à une étape importante de son développement. En février, le KRC Genk l'a recruté à Beerschot pour un million d'euros et lui a offert un contrat jusqu'en juin 2030. Les Limbourgeois voient un grand potentiel chez le jeune gardien.