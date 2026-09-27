De Drills à Hyperbolic Performance : un nouveau projet pour accompagner les talents à Bruxelles

Fermé après plusieurs années d’activité, le centre Drills de Molenbeek laisse place à Hyperbolic Performance. Sous la direction sportive de Walid Fernandez, ce nouveau projet entend accompagner les sportifs, professionnels comme amateurs, dans leur développement grâce à un travail individualisé et spécifique, adapté aux qualités et aux axes d’amélioration de chacun.

Le centre Drills de Molenbeek a fermé ses portes. Ses installations accueillent désormais Hyperbolic Performance, un nouveau projet consacré au développement des athlètes, sous la direction sportive de Walid Fernandez.

Ancien coach de Drills, Walid Fernandez définit la méthodologie d’Hyperbolic avec son équipe. Leur objectif : proposer un accompagnement individualisé dans un cadre professionnel, en travaillant aussi bien les points à améliorer que les qualités à renforcer.

Le centre s’adresse aux sportifs professionnels et amateurs, aux joueurs comme aux joueuses, qui souhaitent progresser grâce à un travail spécifique adapté à leurs besoins.

De nombreux talents passés par Drills

Walid Fernandez a notamment participé à la préparation de joueurs tels que Stanis Idumbo, Noah Sadiki, Malick Fofana et d'autres qui, comme beaucoup, estiment que s'entraîner avec son club n'est plus suffisant pour prester au plus haut niveau.



Avec Hyperbolic Performance, le terrain de Molenbeek entame ainsi un nouveau chapitre. Quel que soit leur niveau, les talents qui souhaitent travailler et progresser y sont les bienvenus.