"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël
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L'ancien gardien des Rouches, Gavin Bazunu, justifie son refus de jouer contre Israël avec l'Irlande. Une décision prise en accord avec ses convictions personnelles.

Gavin Bazunu ne sera pas de la partie face à Israël. L’ancien gardien du Standard de Liège a pris la parole pour justifier son absence. Ses coéquipiers irlandais ont décidé de disputer la rencontre prévue ce dimanche en Hongrie en Ligue des Nations. Un choix personnel qu'il tient à distinguer de celui du reste du groupe.

Une décision mûrement réfléchie

Pour le portier de 24 ans, la question dépasse le cadre du football. Il assure avoir longuement réfléchi avant de renoncer à représenter son pays lors de cette rencontre. "Jouer pour mon pays représente énormément pour moi. J'ai le plus grand respect pour chacun de mes équipiers, l'entraîneur, le staff et le peuple irlandais. Cependant, je n'ai pas pris cette décision à la légère", a écrit Bazunu.

Sa foi occupe une place centrale dans sa prise de position. Bazunu refuse de mettre de côté ses convictions, même lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs de l'Irlande. "Je suis un homme de grande foi et j'essaye d'être une personne de caractère et de principes. C'est pourquoi j'estime qu'il serait malvenu de participer aux prochains matchs contre Israël". Le gardien tient à éviter toute ambiguïté sur les raisons de son retrait.

Pas question d'affronter Israel

"Ma décision est purement basée sur mes croyances personnelles que tuer des innocents est inacceptable. Il est important de préciser que ma position ne vise pas à m'opposer au peuple israélien ni à la communauté juive, mais à dénoncer les atrocités commises dans la région". Son refus avait provoqué de longues discussions au sein du vestiaire irlandais, au point de perturber la préparation du match. Les joueurs ont été invités à se prononcer sur leur participation. Selon le sélectionneur Heimir Hallgrímsson, une large majorité a voté en faveur du maintien de la rencontre.

Lire aussi… La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu
L'Irlande affrontera Israël comme prévu, mais Bazunu a choisi de rester fidèle à sa position. Le gardien, qui avait porté les couleurs du Standard pendant moins de six mois lors de la saison 2024-2025, après son arrivée en prêt de Southampton, se retrouve au centre d'une affaire qui dépasse le terrain.

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