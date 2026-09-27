Jérémy Doku a du souci à se faire : Mika Godts peut-il bousculer la hiérarchie avec les Diables Rouges ?

Mika Godts a marqué pour sa première titularisation avec la Belgique. Mais que fera Mark van Bommel quand Jérémy Doku sera de retour en sélection ?

Avec sa première titularisation et son premier but avec les Diables Rouges, Mika Godts pourrait compliquer les plans de Jérémy Doku. Le joueur de Manchester City, absent de ce rassemblement après sa blessure, devrait retrouver la sélection lors de la prochaine trêve internationale. Mark van Bommel devra faire des choix, avec plusieurs joueurs capables d'occuper le flanc gauche.

Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'un changement de hiérarchie. Doku est l'un des joueurs les plus dangereux de la Belgique grâce à sa vitesse et à ses dribbles. Son dernier Mondial n'a pas été à la hauteur des attentes. Gêné par une infection respiratoire, il n'avait pas pu jouer à 100 %. Son retour en pleine forme donnera du fil à retordre à Van Bommel, surtout si Godts continue sur sa lancée.

Doku à droite pour faire de la place à Godts ?

L'une des possibilités serait de déplacer Doku sur le flanc droit et de laisser Godts à gauche. Les deux joueurs aiment provoquer, accélérer et éliminer leur adversaire direct. Mais cette solution obligerait van Bommel à revoir ses plans avec Dodi Lukebakio, qui donne satisfaction en sélection. Difficile de l'écarter uniquement pour faire de la place aux deux jeunes ailiers. Et la concurrence ne s'arrête pas là, puisque Malick Fofana a les qualités pour prétendre à une place de titulaire.

Une autre idée circule parmi les suiveurs des Diables Rouges : utiliser Godts comme numéro 10. Le joueur du Paris Saint-Germain a la technique et la créativité nécessaires pour évoluer derrière l'attaquant. Il pourrait profiter de sa qualité de dribble dans une position plus centrale. Mais ce n'est pas son poste habituel. À Amsterdam, c'était sur le flanc gauche qu'il s'était développé et qu'il avait réalisé ses meilleures prestations.

Un premier test face à la France ?

La rencontre de lundi contre les Bleus pourrait donner quelques indications. Si van Bommel renouvelle sa confiance à Godts, le jeune Diable aura une nouvelle occasion de marquer des points. Face à une équipe française d'un autre calibre, il devra confirmer les qualités montrées lors de sa première titularisation contre l'Italie. Une bonne prestation pourrait rendre les prochains choix du sélectionneur encore plus compliqués.



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van Bommel aura l'occasion de découvrir jusqu'où Godts peut aller avec les Diables Rouges. Sa capacité à faire la différence face à une défense de ce niveau sera intéressante à observer.

Une triste série contre l'Équipe de France

La Belgique n'a plus battu la France depuis le 7 juin 2015, soit plus de onze ans. Ce jour-là, les Diables Rouges s'étaient imposés 3-4 en match amical grâce à un doublé de Marouane Fellaini. Depuis, les deux nations se sont affrontées à cinq reprises, avec autant de victoires françaises. La plus douloureuse est celle de 2018, lorsque Samuel Umtiti avait inscrit l'unique but de la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie 1-0.

Trois ans plus tard, les Belges pensaient tenir leur revanche en demi-finale de la Ligue des Nations. Ils menaient 2-0 à la pause, mais Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez avaient renversé la rencontre pour offrir la victoire aux Bleus 2-3.

Éliminés en huitième de finale de l'Euro 2024 à la suite d'un but contre son camp de Jan Vertonghen 1-0, ils ont subi deux nouvelles défaites en Ligue des Nations. La France s'était imposée 2-0 à domicile, puis 1-2 en Belgique, grâce à un doublé de Randal Kolo Muani. Les Diables Rouges tenteront de mettre fin à cette série de cinq défaites consécutives face à leur voisin.