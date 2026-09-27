La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu
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Demain soir, l'Irlande jouera contre Israël en Hongrie. La tenue de la rencontre a pourtant été entourée de plusieurs points d'interrogation suite aux questions soulevées au sein du groupe irlandais. Au point que le gardien Gavin Bazunu ne devrait pas être de la partie.
L'Irlande jouera bien son match contre Israël...sans doute sans Bazunu
Les discussions entre joueurs irlandais quant à leur participation au match de demain contre Israël ayant sérieusement retardé l'entraînement et la conférence de presse, la tension était à son comble. Le sélectionneur Heimir Hallgrímsson a finalement confirmé lors de son point presse que ses joueurs ne boycotteraient pas la rencontre. Un vote a eu lieu au sein du groupe, une 'grande majorité' se serait prononcé pour la tenue de la rencontre. Un élément a toutefois décidé ne pas se mettre à disposition du coach pour ne pas entrer en contradiction avec ses valeurs, il s'agit sans doute de l'ancien gardien du Standard Gavin Bazunu, qui avait déjà fait part de sa décision (voir ci-dessous).
FAI CEO David Courell says a vote took place among the Republic of Ireland squad on whether to fulfil the Nations League fixture against Israel, and a "significant majority" of the players voted to play the game. #RTEsoccer pic.twitter.com/stQyo6Sgmj— RTÉ Sport (@RTEsport) September 26, 2026
Demain soir, l'Irlande jouera contre Israël en Hongrie. Du moins en théorie. Car les joueurs irlandais, menés par l'ancien gardien du Standard Gavin Bazunu, sont de moins en moins enclins à jouer contre les Israéliens vu le contexte actuel.
Il y a près de deux ans, Gavin Bazunu avait pris la place de Matthieu Epolo dans les buts du Standard en arrivant en prêt de Southampton. Une situation qui ne l'a pas rendu populaire en bords de Meuse, pas plus que ses prestations assez irrégulières.
Après s'être blessé au ménisque au tout début des Europe Playoffs, il avait mis fin à son prêt de manière anticipée pour retourner se faire soigner en Angleterre.
Inconstant en club mais influant en sélection
La saison dernière, Will Still l'a relancé comme titulaire à son arrivée chez les Saints. Mais le gardien irlandais est ensuite retourné sur le banc suite à l'arrivée de Daniel Peretz (autrefois convoité par Anderlecht) en provenance du Bayern Munich. Il a donc été à nouveau prêté, du côté de Stoke City. Avant d'être définitivement cédé à Bolton l'été dernier.
Titulaire lors des derniers matchs de Championship, c'est en sélection que Bazunu fait parler. En cause, le match de dimanche que l'Irlande doit disputer contre Israël en Hongrie.
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Les Irlandais en plein questionnement
Le gardien a fait le déplacement, mais prendre place dans les buts face à Israël entrerait en contradiction avec ses valeurs. The Irish Time rapporte qu'il a fait part au groupe de sa décision de ne pas se rendre disponible pour la rencontre.
Alors qu'un boycott généralisé n'était initialement pas prévu, la tenue de la rencontre est désormais bien incertaine. Car sa décision fait réfléchir : d'autres joueurs seraient prêts à faire de même.
La situation est très confuse : de longues discussions au sein du groupe ont retardé l'entraînement et la conférence de presse, pour le plus grand mécontentement du délégué UEFA. A un peu plus de 24h de la rencontre, aucune décision générale n'a encore été prise.
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