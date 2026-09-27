La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

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Demain soir, l'Irlande jouera contre Israël en Hongrie. La tenue de la rencontre a pourtant été entourée de plusieurs points d'interrogation suite aux questions soulevées au sein du groupe irlandais. Au point que le gardien Gavin Bazunu ne devrait pas être de la partie.





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