Le CEO du Club de Bruges voit grand : "On n'a jamais misé sur les Play-Offs pour gagner le titre"

Au Club de Bruges, on ne se cache pas : l'ambition est de remporter le championnat de Belgique et de réaliser un grand parcours en Ligue des Champions. Sans se contenter de l'un sans l'autre. Bob Madou ne réfute donc pas le statut de favori que les entraîneurs du championnat ont accordé à son club en début de saison.

Après sept journées, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise occupent la tête du classement avec 19 points sur 21, suivis à une longueur par le Club de Bruges et le Sporting Charleroi. Les deux grands favoris pour le titre sont donc déjà au rendez-vous dans le groupe de tête.

Anderlecht compte déjà six points de retard sur l’Union, tandis que Genk accuse un retard de dix unités. Le Standard et l’Antwerp pourraient eux aussi déjà devoir revoir certaines de leurs ambitions à la baisse s'ils ne prennent pas rapidement des points après la trêve internationale. C’est dire à quel point les choses peuvent aller vite dans le football belge.

Le Club de Bruges était le grand favori pour le titre

Dans le sondage réalisé avant le début de la saison par HUMO auprès des entraîneurs, le constat était clair : 13 des 18 coaches voyaient le Club de Bruges devenir champion, quatre donnaient leur préférence à l’Union et un seul pensait que Genk pouvait s’imposer.

Sans Play-offs ni division des points, il était essentiel de démarrer immédiatement sur les chapeaux de roues. "Si nous avons laissé filer des points en championnat par le passé, je peux déjà vous dire que ce n’était pas le résultat d’une stratégie. En observant nos compositions de départ en Jupiler Pro League, vous n’avez jamais pu constater que nous misions sur les play-offs", a déclaré le CEO Bob Madou à ce sujet dans HUMO.



"Notre objectif a toujours été de devenir champions et d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas l’un ou l’autre, mais les deux. J’espère que nous sommes en train de constituer un noyau à nouveau capable de combiner la charge de travail liée aux deux compétitions", a conclu le grand patron du Club de Bruges, qui assume donc pleinement le statut de favori du championnat.