Le CEO du Club de Bruges voit grand : "On n'a jamais misé sur les Play-Offs pour gagner le titre"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Le CEO du Club de Bruges voit grand : "On n'a jamais misé sur les Play-Offs pour gagner le titre"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5901

Au Club de Bruges, on ne se cache pas : l'ambition est de remporter le championnat de Belgique et de réaliser un grand parcours en Ligue des Champions. Sans se contenter de l'un sans l'autre. Bob Madou ne réfute donc pas le statut de favori que les entraîneurs du championnat ont accordé à son club en début de saison.

Après sept journées, l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise occupent la tête du classement avec 19 points sur 21, suivis à une longueur par le Club de Bruges et le Sporting Charleroi. Les deux grands favoris pour le titre sont donc déjà au rendez-vous dans le groupe de tête.

Anderlecht compte déjà six points de retard sur l’Union, tandis que Genk accuse un retard de dix unités. Le Standard et l’Antwerp pourraient eux aussi déjà devoir revoir certaines de leurs ambitions à la baisse s'ils ne prennent pas rapidement des points après la trêve internationale. C’est dire à quel point les choses peuvent aller vite dans le football belge.

Le Club de Bruges était le grand favori pour le titre

Dans le sondage réalisé avant le début de la saison par HUMO auprès des entraîneurs, le constat était clair : 13 des 18 coaches voyaient le Club de Bruges devenir champion, quatre donnaient leur préférence à l’Union et un seul pensait que Genk pouvait s’imposer.

Sans Play-offs ni division des points, il était essentiel de démarrer immédiatement sur les chapeaux de roues. "Si nous avons laissé filer des points en championnat par le passé, je peux déjà vous dire que ce n’était pas le résultat d’une stratégie. En observant nos compositions de départ en Jupiler Pro League, vous n’avez jamais pu constater que nous misions sur les play-offs", a déclaré le CEO Bob Madou à ce sujet dans HUMO.


"Notre objectif a toujours été de devenir champions et d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pas l’un ou l’autre, mais les deux. J’espère que nous sommes en train de constituer un noyau à nouveau capable de combiner la charge de travail liée aux deux compétitions", a conclu le grand patron du Club de Bruges, qui assume donc pleinement le statut de favori du championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Coupe de Belgique : Rochefort s'offre le Lierse, les clubs wallons à la fête

Coupe de Belgique : Rochefort s'offre le Lierse, les clubs wallons à la fête

19:30
Les ambitions de l'Antwerp déjà en péril : "Ça ressemble de plus en plus à une loterie"

Les ambitions de l'Antwerp déjà en péril : "Ça ressemble de plus en plus à une loterie"

18:40
"C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique Interview

"C'est plus vous, les Belges, qui l'avez en travers de la gorge" : Eduardo Camavinga chambre la Belgique

19:01
Un Zidane très détendu à Bruxelles : "Van Bommel ? On n'avait pas le même style..."

Un Zidane très détendu à Bruxelles : "Van Bommel ? On n'avait pas le même style..."

18:20
L'entraîneur d'un Diable Rouge viré pendant la trêve internationale

L'entraîneur d'un Diable Rouge viré pendant la trêve internationale

18:00
Martin Epolo, frère de Matthieu, décisif dans la performance historique des siens contre Courtrai

Martin Epolo, frère de Matthieu, décisif dans la performance historique des siens contre Courtrai

17:30
De Drills à Hyperbolic Performance : un nouveau projet pour accompagner les talents à Bruxelles

De Drills à Hyperbolic Performance : un nouveau projet pour accompagner les talents à Bruxelles

16:40
Après la défaite face aux Diables, Roberto Mancini écarte dix joueurs pour le déplacement en Turquie

Après la défaite face aux Diables, Roberto Mancini écarte dix joueurs pour le déplacement en Turquie

17:00
"Non, je ne suis pas Arjen Robben" : Dodi Lukebakio, un "supersub" qu'on voit bien titulaire ce lundi

"Non, je ne suis pas Arjen Robben" : Dodi Lukebakio, un "supersub" qu'on voit bien titulaire ce lundi

16:20
Croky Cup : voici quand aura lieu le tirage au sort des seizièmes de finale

Croky Cup : voici quand aura lieu le tirage au sort des seizièmes de finale

16:00
"On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

"On aimerait gagner cette fois" : Timothy Castagne veut mettre fin à la série de défaites face à la France

15:30
"J'aurais aimé que Mbappé soit là" : Mark Van Bommel veut affronter la meilleure France possible

"J'aurais aimé que Mbappé soit là" : Mark Van Bommel veut affronter la meilleure France possible

15:00
Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?

Eden Hazard au Stade Leburton ce samedi soir : vers une arrivée de nouveaux investisseurs à la RUTB ?

14:33
Disponibles contre la France ? Leandro Trossard et Mike Penders de retour à l'entraînement des Diables Rouges

Disponibles contre la France ? Leandro Trossard et Mike Penders de retour à l'entraînement des Diables Rouges

13:45
Panenka ratée, cartes rouges : la fin de match tumultueuse entre l'Olympic et Habay-la-Neuve en Croky Cup

Panenka ratée, cartes rouges : la fin de match tumultueuse entre l'Olympic et Habay-la-Neuve en Croky Cup

13:20
Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid

Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid

12:30
Jérémy Doku a du souci à se faire : Mika Godts peut-il bousculer la hiérarchie avec les Diables Rouges ?

Jérémy Doku a du souci à se faire : Mika Godts peut-il bousculer la hiérarchie avec les Diables Rouges ?

12:06
Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

11:30
Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

11:00
"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

10:30
L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

10:00
"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

09:00
"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

09:30
1
La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

08:00
Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

23:00
L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

22:45
Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

22:30
1
Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

22:05
Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

21:30
Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

21:00
Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

26/09
L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

26/09
Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

26/09
"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

26/09
1
Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

26/09
Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

26/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Eric Stevens Eric Stevens a propos de Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel JoBg JoBg a propos de Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro" Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved