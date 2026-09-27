L'entraîneur d'un Diable Rouge viré pendant la trêve internationale

Titularisé à chaque match depuis le début de la saison et remplacé lors de la première journée seulement, Mandela Keita n'aura plus le même entraîneur à son retour de la trêve internationale. Son club de Parme, quinzième de Serie A, a en effet annoncé le limogeage de Carlos Cuesta ce dimanche. Son remplaçant pourrait se nommer Alberto Gilardino.

On le sait : la première trêve internationale de la saison est souvent le moment choisi par les clubs pour réaliser de premiers ajustements... ou de virer leur entraîneur quand celui-ci ne convient déjà plus.

C'est le cas de Parme de Mandela Keita, quinzième de Serie A, qui a annoncé le départ de Carlos Cuesta dans un communiqué publié ce dimanche. "Suite à une discussion interne entre le club et l'entraîneur, il a été convenu que les deux parties ne réunissaient plus les conditions nécessaires à la poursuite de leur collaboration, notamment en ce qui concerne le développement du projet sportif."

"En effet, les conditions requises pour la poursuite du travail entrepris n'étant plus réunies, cette décision a été prise d'un commun accord. La séance d'entraînement de demain après-midi, lundi 28 septembre, sera confiée au staff technique du Club, en attendant l'évolution de la situation concernant la nouvelle direction technique."

Un nouvel entraîneur pour Mandela Keita à Parme

"Le président Kyle J. Krause, le directeur général Federico Cherubini, la direction sportive et l'ensemble du club adressent leurs plus sincères remerciements à Carlos Cuesta et à son équipe pour leur travail acharné, leur engagement et leur dévouement durant ces derniers mois. Ils leur adressent également leurs meilleurs vœux de réussite et d'épanouissement, tant sur le plan professionnel que personnel", conclut le communiqué du club italien.

Selon les premières indiscrétions, notamment du journaliste italien Alfredo Pedulla, son remplaçant pourrait se nommer Alberto Gilardino, ancien attaquant passé notamment par l'AC Milan, qui a notamment coaché le Genoa et Pise et qui est libre depuis le mois de février.



