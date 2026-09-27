L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir
Deviens fan de Bayern Munich! 622

Karl-Heinz Rummenigge estime que Michael Olise est actuellement plus abouti que Lamine Yamal. L'ancien dirigeant du Bayern souhaite prolonger le contrat du Français.

Au Bayern Munich, Michael Olise fait partie des joueurs incontournables de Vincent Kompany. Ses performances attirent les regards, mais aussi les comparaisons avec les plus grands talents européens. Karl-Heinz Rummenigge, ancien dirigeant du club bavarois, n'a pas hésité à le placer au même niveau que Lamine Yamal. Il estime que l'international français a une longueur d'avance sur le jeune Barcelonais.

Interrogé par Abendzeitung, Rummenigge a multiplié les compliments à l'égard du Français. "Il y a deux joueurs de haut niveau à ce poste : lui et Lamine Yamal. Le jeu d'Olise est même encore plus abouti pour le moment". Avec huit buts et trois passes décisives en sept rencontres toutes compétitions confondues, l'ailier réalise un début de saison impressionnant sous les ordres de Kompany.

Le Bayern veut conserver son joyau

De telles performances donnent des idées au Bayern, qui souhaite construire son avenir autour de ses meilleurs éléments. Malgré un contrat valable jusqu'en juin 2029, la question d'une prolongation commence à se poser. Rummenigge ne cache pas son souhait de voir le Français rester longtemps en Bavière.

"Olise est sous contrat jusqu’en 2029. Il faudra à un moment donné discuter avec lui et lui faire une offre en conséquence. Il est exceptionnel à son poste". L'ancien joueur a confié que ses petits-enfants portaient des maillots d'Olise ou de Harry Kane.

Plus de dix ans sans victoire contre la France


Décisif avec le Bayern, Olise a également brillé sous le maillot de l'équipe de France en délivrant une passe décisive à Kylian Mbappé lors de la victoire contre la Turquie 0-1 en Ligue des Nations. Les Bleus affronteront les Diables Rouges lundi soir à 20h45 au stade Roi Baudouin. La dernière victoire des Belges face aux Français remonte à un match amical remporté 3-4 en 2015.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Michael Olise

Plus de news

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

11:30
Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

Voici ce que pense la presse écossaise des débuts de Sébastien Pocognoli

11:00
"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

"Mark van Bommel est incomparable à Tedesco" : des débuts similaires, mais la suite sera-t-elle différente ?

10:30
"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

"Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël

09:30
"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

"C'est un choix définitif que j'assume" : un binational du KRC Genk renoue avec ses racines maliennes

09:00
La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

La décision est prise : un vote au sein du groupe irlandais pour jouer contre Israël...sans Gavin Bazunu

08:00
Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

Habay, Virton et Mons qualifiés, un club de D1A déjà sorti ! Tous les résumés de la Coupe

23:00
L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

L'Espagne renverse l'Angleterre, les vétérans croates en mission : les résumés de la Ligue des Nations

22:45
Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros

22:30
1
Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

Nicolas Rasjel marque contre l'Union mais Tubize déchante, Meux recolle au RWDM : les résumés de D1 FFA

22:05
Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

Le mot à la bouche de Zinedine Zidane face aux Diables ? "C'est très important pour nous"

21:30
Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

Coup de théâtre à l'Olympic : Dante Brogno s'en va le lendemain de la nomination de Frédéric Stilmant !

21:00
Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

Sébastien Pocognoli avoue avoir eu chaud pour sa première : "Ça nous a un peu surpris"

19:30
L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

L'arbitre de Belgique - France est connu : un bon souvenir pour les Diables, beaucoup moins pour Van Bommel

19:00
Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

Des remontrances de Felice Mazzù aux louanges de Mark van Bommel : "Il ne travaillait pas assez"

18:30
"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

"Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie

17:45
Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

Jan Oblak a dit non : Sébastien Pocognoli frustré pour sa première sur le banc écossais

16:55
Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

Un nouveau changement d'entraîneur durant la trêve ? Le directeur sportif monte au créneau

16:30
🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

🎥 "Mes compliments, les gars" : au coeur du discours de Mark van Bommel comme si vous y étiez

16:05
Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde... Edito

Cette Squadra verra la Ligue des Nations B avant de revoir une Coupe du Monde...

15:30
"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

15:00
Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

Officiel : la plus grosse énigme des entraîneurs libres sur le marché belge a retrouvé un banc de touche

14:00
Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

Interview lapidaire du capitaine, excuses publiques : Brian Riemer face à un conflit ouvert au Danemark

13:30
Les Diables savent à quoi s'attendre : la double décision de Zinedine Zidane suite au forfait de Kylian Mbappé

Les Diables savent à quoi s'attendre : la double décision de Zinedine Zidane suite au forfait de Kylian Mbappé

13:00
Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

Brughmans et Courtois au Real Madrid ? Liverpool a sorti le grand jeu pour convaincre le jeune Belge

12:30
Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants

12:00
1
"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

"Nous avons joué contre une très bonne équipe" : la Belgique a fait vivre une soirée difficile à Mancini

26/09
Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel

26/09
1
Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

Deux forfaits confirmés contre la France : mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges

26/09
"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

"Les Italiens ont eu des difficultés" : De Ketelaere et les Diables ont appliqué la recette de van Bommel

26/09
"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

"On a vu ce que Van Bommel veut mettre en place" : deux Diables Rouges ont marqué des points face à l'Italie

26/09
Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome

Romelu Lukaku et Donnarumma au bord de l'affrontement : voici ce qui a mis le feu aux poudres à Rome

26/09
"Climatise", "surclasse" : la presse étrangère encense les Diables Rouges et Mika Godts

"Climatise", "surclasse" : la presse étrangère encense les Diables Rouges et Mika Godts

26/09
Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine

Anderlecht se frotte les mains : Sikan marque un but décisif avec l'Ukraine

26/09
Clap de fin : les billets pour le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine vendus en un clin d'oeil

Clap de fin : les billets pour le dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine vendus en un clin d'oeil

26/09
Un homme du match clair, des latéraux en souffrance : les notes des Diables face à l'Italie

Un homme du match clair, des latéraux en souffrance : les notes des Diables face à l'Italie

25/09

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 4
Bayern Munich Bayern Munich 7-0 Union Berlin Union Berlin
Werder Brême Werder Brême 3-2 FC Augsburg FC Augsburg
Hambourg Hambourg 2-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-4 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig RB Leipzig
Schalke 04 Schalke 04 0-0 Elversberg Elversberg
Paderborn 07 Paderborn 07 3-1 Hoffenheim Hoffenheim

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Eric Stevens Eric Stevens a propos de Il n'y a pas que du positif : cinq choses à retenir de la première des Diables sous Mark Van Bommel JoBg JoBg a propos de Un ancien d'Anderlecht parmi les meilleurs du monde...aux échecs : "Je suis accro" Union 60 Union 60 a propos de 🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Nouvel entraîneur des U17 de la Belgique : un profil qui pourrait faire la différence auprès des binationaux den strep den strep a propos de Le transfert qui passe mal : un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht fait débat à New York Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved