L'un des chouchous de Vincent Kompany fait l'unanimité : une légende du Bayern veut assurer son avenir

Karl-Heinz Rummenigge estime que Michael Olise est actuellement plus abouti que Lamine Yamal. L'ancien dirigeant du Bayern souhaite prolonger le contrat du Français.

Au Bayern Munich, Michael Olise fait partie des joueurs incontournables de Vincent Kompany. Ses performances attirent les regards, mais aussi les comparaisons avec les plus grands talents européens. Karl-Heinz Rummenigge, ancien dirigeant du club bavarois, n'a pas hésité à le placer au même niveau que Lamine Yamal. Il estime que l'international français a une longueur d'avance sur le jeune Barcelonais.

Interrogé par Abendzeitung, Rummenigge a multiplié les compliments à l'égard du Français. "Il y a deux joueurs de haut niveau à ce poste : lui et Lamine Yamal. Le jeu d'Olise est même encore plus abouti pour le moment". Avec huit buts et trois passes décisives en sept rencontres toutes compétitions confondues, l'ailier réalise un début de saison impressionnant sous les ordres de Kompany.

Le Bayern veut conserver son joyau

De telles performances donnent des idées au Bayern, qui souhaite construire son avenir autour de ses meilleurs éléments. Malgré un contrat valable jusqu'en juin 2029, la question d'une prolongation commence à se poser. Rummenigge ne cache pas son souhait de voir le Français rester longtemps en Bavière.

"Olise est sous contrat jusqu’en 2029. Il faudra à un moment donné discuter avec lui et lui faire une offre en conséquence. Il est exceptionnel à son poste". L'ancien joueur a confié que ses petits-enfants portaient des maillots d'Olise ou de Harry Kane.

Plus de dix ans sans victoire contre la France



Décisif avec le Bayern, Olise a également brillé sous le maillot de l'équipe de France en délivrant une passe décisive à Kylian Mbappé lors de la victoire contre la Turquie 0-1 en Ligue des Nations. Les Bleus affronteront les Diables Rouges lundi soir à 20h45 au stade Roi Baudouin. La dernière victoire des Belges face aux Français remonte à un match amical remporté 3-4 en 2015.