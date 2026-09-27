Un club de Pro League éliminé par des amateurs en Coupe de Belgique : "Il nous manque de l'envie"

Éliminé dès son entrée en Coupe de Belgique par Heist, Courtrai déçoit. Son capitaine Brecht Dejaegere dénonce le manque d'envie et de motivation de l'équipe.

Brecht Dejaegere avait de quoi être remonté après la défaite de Courtrai face à Heist en Coupe de Belgique. Le capitaine courtraisien n'a pas apprécié l'attitude de son équipe, qui a laissé filer sa qualification malgré deux buts inscrits. Une élimination qui tombe mal pour le KVK, seizième de Pro League avec trois points.

Un relâchement général

Dejaegere a regretté le relâchement de son équipe au fil du match via Het Laatste Nieuws. "On a baissé d'intensité, et là, on sait que ça va être difficile. Je n'ai jamais été éliminé aussi tôt en coupe". Pour Dejaegere, Courtrai s'est compliqué la tâche en laissant son adversaire revenir dans la partie. Le capitaine attend une tout autre attitude de ses coéquipiers.

Courtrai menait 1-2 grâce aux buts de Thierry Ambrose et Suf Podgoreanu. Heist a égalisé dans le temps additionnel et s'est imposé 5-4 aux tirs au but. Les hommes de Christophe Lepont quittent la Coupe de Belgique dès leur entrée en lice, malgré leur avantage au score.

"Il nous faut beaucoup plus d'envie"

"Il nous faut beaucoup plus d'envie. On ne vaut que par son dernier match. On croit parfois que ça se fera tout seul, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Il nous manque de l'envie et de la motivation". Dejaegere estime que ses coéquipiers doivent prendre conscience de la situation. Avec trois points en championnat, Courtrai ne peut pas se permettre de reproduire les mêmes erreurs lors de ses prochaines rencontres.



La Coupe de Belgique ne fait plus partie du calendrier du KVK, mais son capitaine refuse d'y trouver une quelconque consolation. "Cette élimination n'a rien de positif. Certes, nous pouvons nous concentrer sur la Jupiler Pro League, mais notre effectif est important et nous voulons maintenir un niveau de compétitivité maximal". Lepont devra trouver des solutions pour relancer son équipe.