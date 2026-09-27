Une ancienne star du PSG privé de permis jusqu'en 2099

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Une ancienne star du PSG privé de permis jusqu'en 2099
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Actuellement sans club depuis son départ de Galatasaray, Mauro Icardi se retrouve aussi sans permis de conduire. Et pour le retrouver il devrait mettre plus de temps qu'une nouvelle équipe puisqu'il devra attendre ses 105 ans.

Mauro Icardi n’est pas près de reprendre le volant en Argentine. L’attaquant argentin a été frappé d’une interdiction préventive de conduire pouvant s’étendre jusqu’en 2099, après la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Permis qui arrivait à expiration

Sur les images publiées par sa compagne, l’actrice Eugenia Suárez, celle-ci apparaît sans ceinture de sécurité et sort une grande partie de son corps par la fenêtre alors que le véhicule roule à pleine allure. Mauro Icardi est lui au volant et ne s’arrête pas malgré cette situation. Les autorités de la province de Buenos Aires ont également constaté que son permis de conduire était arrivé à expiration. Elles ont dès lors prononcé son inhabilitation préventive.

Pour obtenir à nouveau un permis argentin, le joueur devra effectuer les démarches dans la juridiction correspondant à son domicile et se soumettre à une évaluation destinée à déterminer son aptitude à conduire.

Permis italien 

L'ancien joueur du PSG, de l'Inter et de Galatasaray conteste toutefois la décision. Il affirme disposer d’un permis italien valable jusqu’en 2029 et estime que la mesure argentine repose sur une interprétation erronée de sa situation administrative. Il a également vivement critiqué le ministère des Transports sur les réseaux sociaux.


S’il devait réellement attendre 2099 pour conduire à nouveau en Argentine, Mauro Icardi aurait alors 105 ans. Autant dire qu'il aura plus de chance de retrouver un nouveau club d'ici là. Le buteur argentin est en effet libre comme l'air depuis la fin de son contrat avec le Galatasaray le 1er juillet dernier.

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