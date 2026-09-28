🎥 Deux cartons rouges pas tirés par les cheveux, ou les dreadlocks

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Deux cartons rouges pas tirés par les cheveux, ou les dreadlocks
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Aedan Scipio, international d’Anguilla, a été violemment envoyé au sol à deux reprises lors du match de Ligue des nations de la Concacaf contre Antigua-et-Barbuda. Et la raison est plutôt étonnante.

C’est une scène pour le moins insolite qui s’est produite samedi en Ligue des nations de la Concacaf. Alors qu’Antigua-et-Barbuda s’imposait largement face à Anguilla (5-0), deux de ses joueurs ont été expulsés après avoir tiré à deux reprises sur les dreadlocks d’Aedan Scipio.

Âgé de 36 ans, l’international d’Anguilla est entré en jeu alors que son équipe était déjà menée de cinq buts. Sa particularité physique n’est pas passée inaperçue : ses dreadlocks, qui descendent jusqu’aux chevilles, constituent sa véritable marque de fabrique.

Quelques minutes après son entrée, Scipio a récupéré le ballon et tenté de lancer une contre-attaque. C’est alors que Keon Greene l’a retenu par les cheveux. L’arbitre n’a pas hésité à sortir le carton rouge. Malgré cette première sanction, une scène quasiment identique s’est reproduite en fin de rencontre. Shalon Knight a à son tour tiré sur les dreadlocks du joueur d’Anguilla et a lui aussi été immédiatement exclu.

Deux expulsions qui ne changent rien

Ces deux expulsions n’ont évidemment rien changé à l’issue de la rencontre, le score étant déjà largement acquis. Antigua-et-Barbuda avait inscrit ses cinq buts avant la pause.

Pour Aedan Scipio, cette rencontre restera néanmoins particulière. Évoluant chez les Roaring Lions, un club amateur de l’île, il compte 14 sélections avec Anguilla et s’est déjà fait remarquer par sa coiffure spectaculaire.

Anguilla, petite île des Caraïbes d’environ 16.000 habitants, occupe la 210e place du classement FIFA. Malgré cette lourde défaite, la sélection poursuivra sa campagne de Ligue des nations avec une prochaine rencontre face à Aruba. La Concacaf est la confédération qui regroupe les pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Et manifestement, les matchs dans cette compétition offrent quelques scénarios tirés par les cheveux.

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