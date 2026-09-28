Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

Et pourtant, les Diables Rouges ont fait un match très correct. Un match qui aurait été suffisant, peut-être, pour battre la majorité des équipes. Mais pas la France. Voici les cotes des Belges, dont certains n'ont tout de même pas la moyenne.

Lammens (6,5)

Rien à se reprocher sur le but, et quelques arrêts nécessaires. Sa tendance à repousser les ballons plutôt qu'à les capter pourrait encore coûter cher, mais cette fois, il est resté concentré.

Seys (6,5)

Pas un match aussi spectaculaire que face à Lamine Yamal à Los Angeles, mais Joaquin Seys était bien dans son match. Qu'est-ce qui a justifié sa sortie ? Mark van Bommel l'expliquera peut-être, mais c'est l'une des clefs de la défaite, car Maxim De Cuyper a réalisé une montée catastrophique.

Mechele (5)

Pas son meilleur match, ses limites ont été assez visibles une fois que Zinedine Zidane a fait monter ses stars. Pour le futur, il risque de devoir céder sa place.

Ngoy (7)

Quelle première période de très, très haut vol encore une fois de sa part - même s'il a pris un risque avec sa poussée sur Barcola. Un peu plus discret en seconde avec plus d'espaces laissés devant le rectangle.

Castagne (4,5)

On avait été très sévère - un peu trop - après son match contre l'Italie, en lui attribuant un 3 excessif. Mais impossible, encore une fois, de lui mettre la moyenne tant il a souffert face au duo Barcola-Diouf, et ce alors que cette fois, Moreira a fait un meilleur travail défensif. Un excellent débordement qui aurait pu finir en assist.



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Lavia (8)

C'est ce qu'on appelle envoyer un message. Titularisé aux dépens de Raskin, Roméo Lavia a été absolument impérial dans ce match, à la récupération comme à la relance, avec notamment le geste du match, un double contact devant sa défense. Il s'est éteint un peu avant sa sortie, sans surprise.

Tielemans (5)

Si ses vingt dernières minutes ont été de haut niveau, ça ne peut pas faire oublier ses pertes de balle coupables et un match encore une fois inconsistant.

De Bruyne (7)

Quelques ballons délicieux et une implication de tous les instants. Visiblement, KDB a décidé qu'il valait mieux jouer une cinquantaine de minutes à fond que 75-80 en trottinant. Si cela lui permet de jouer à ce niveau, on ne s'en plaint pas.

Godts (6,5)

Ce n'était pas le Godts de vendredi à Rome, mais il a encore réalisé quelques très jolis gestes, et a aussi montré qu'il ne rechignait pas à défendre et à avaler des kilomètres.

De Ketelaere (4)

L'un de ses matchs les plus compliqués dans ce rôle. Coincé entre deux défenseurs dont on oublierait presque qu'ils jouent à Liverpool et à Chelsea à force de les réduire à "l'équipe B" de la France, CDK a gâché de nombreuses actions en ne parvenant pas à se retourner ou à combiner.

Moreira (5,5)

Meilleur que vendredi à Rome, notamment dans ses premiers gestes et son travail défensif, Diego Moreira a encore peiné dans le dernier geste et perdu trop de ballons. Le flanc droit ne semble pas lui réussir.